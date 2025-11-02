Cemitério da Penitência teve revoada de balões brancos - Érica Martin / Agência O Dia

Cemitério da Penitência teve revoada de balões brancosÉrica Martin / Agência O Dia

Publicado 02/11/2025 10:59

Rio – As celebrações do Dia de Finados, neste domingo (2), foram marcadas por uma grande movimentação em diversos cemitérios do Rio. As programações contaram com cultos, revoadas de balões brancos, apresentações de corais e distribuições de flores, entre outras homenagens.

O Crematório e Cemitério da Penitência, no Caju, Zona Portuária, recebeu uma missa do cardeal-arcebispo do Rio, Dom Orani João Tempesta. Ele afirmou que o verdadeiro sentido da data para a Igreja Católica é "rezar por aqueles que partiram".

fotogaleria

"Morreram por esse mundo, mas estão vivos na eternidade. Rezamos para que, perdoados os seus pecados, estejam na contemplação da vida divina, e ao mesmo tempo, recordar a todos nós que enquanto vivemos, somos chamados a fazer o bem, andar pelos caminhos do Senhor, praticando o bem uns para os outros."

Dom Orani mandou uma mensagem para as famílias da cidade, após a megaoperação que deixou 121 mortos nos complexos da Penha e Alemão , na última terça-feira (28). "Pedir por todos os falecidos, pelas famílias machucadas e pela cidade machucada também, para que essa guerra que temos na nossa região urbana possa, um dia, terminar, e possamos ter dias melhores. Rezamos por todos eles".

No local, também teve a inauguração o Jardim de Memórias Padre Pedro Paulo, formado por 150 pedras brancas, onde os visitantes poderão escrever uma frase, palavra ou o nome do ente querido para eternizar a sua memória, além da tradicional revoada de balões brancos.

A médica infantil Solange Rodrigues, de 52 anos, sempre marca presença nas missas de Dia dos Finados. Moradora da Tijuca, Zona Norte, ela disse ao DIA que ora pelos seus familiares e sempre marca presença na data para prestar homenagens.

"Em Finados, Natal, ano novo, crescemos vindo sempre para fazer essa homenagem. Agora, para o irmão e a mãezinha, que se foi há dois anos. Então, para a gente, o Finados tem uma representação muito importante, de muito respeito, da família toda. A gente vem sempre, em família, com muito amor", contou.

Solange explicou que "lida com a vida e a morte há 30 anos", na sua profissão. "Trabalho no CTI, com crianças, então acho muito importante lembrar sempre com vida, com respeito. Eles estão no céu, mas a gente está aqui, presente, com orações. Faz bem."

Homenagens e apresentações

O Cemitério São Francisco Xavier, o maior do Rio, que também no Caju, recebeu, das 11h às 14h, um coral com 200 vozes que entoa canções em memória de Preta Gil (1974-2025) e Arlindo Cruz (1958-2025). Eles morreram em julho e agosto deste ano, respectivamente.

Uma projeção de fotos de familiares falecidos, previamente cadastrados no site da concessionária, está sendo exibida no espaço ao longo do dia.

Já o Cemitério de Santa Cruz, na Zona Oeste do Rio, realiza missas às 9h, 11h, 14h, e a última às 16h, com o arcebispo do Rio e deposição de flores na Quadra dos Indigentes.

Fitas do amor infinito de diferentes cores estão sendo distribuídas ao longo do dia para homenagens nos cemitérios de Ricardo de Albuquerque, Guaratiba, do Murundu, da Cacuia e de Paquetá, que recebem missas e apresentações de músicos.

Galeria pela paz

O Jardim da Saudade Sulacap, na Zona Oeste, realizou a inauguração da "Galeria de 100 Mil Flores Brancas pela Paz", um percurso coberto por flores brancas que transforma parte do cemitério-parque em um espaço dedicado às vítimas das guerras e entes queridos lembrados pelas famílias.

No local, das 9h às 16h, acontece uma celebração ecumênica com o filósofo e teólogo Alexandre Cabral e missas com Dom Pedro Cunha Cruz e Padre Roberto Pereira.

Já no Jardim da Saudade Paciência, também na Zona Oeste, o Coral de Petrópolis apresentou, às 10h, o Concerto pela Paz Mundial.

Diferentes igrejas reunidas

O Cemitério São João Batista, em Botafogo, na Zona Sul, terá missas a cada 30 minutos e uma celebração especial às 12h30, com o Bispo Dom Catelan. A programação especial ainda terá espaços de igrejas Católica, Universal e Batista acolhendo as famílias e músicos na entrada tocando canções das personalidades sepultadas.

Lá, estão enterrados Cazuza, Carmen Miranda Tom Jobim, Vinícius de Moraes, Machado de Assis, Clara Nunes, Carlos Drummond de Andrade, Janete Clair, além de políticos como Luís Carlos Prestes e ex-presidentes do Brasil. Nos túmulos, que todo ano são muito visitados, há também QR Codes que encaminham os visitantes a conhecer as histórias de vida e carreira deles.

* Colaborou Érica Martin