Todos os corpos de mortos na megaoperação na Penha e Alemão são liberados do IML, diz Defensoria
Ao todo, 121 pessoas morreram, sendo quatro delas policiais; a ação é a mais letal da história do país
Miliciano é condenado por morte de concorrente em esquema ilegal de venda de bilhetes de trem
Sobrinha da vítima, acusada de participar do crime, recorreu e aguarda julgamento
Harvard homenageia Marielle Franco com a Medalha W.E.B. Du Bois
Vereadora assassinada em 2018 será primeira brasileira condecorada
Caminhão carregado de tijolos tomba na Serra de Petrópolis e deixa dois feridos
Acidente aconteceu na manhã desta segunda-feira (3), na altura do km 94 da BR-040
Homem é preso por armazenar e compartilhar arquivos de violência sexual infantil
Alvo da operação da Polícia Federal foi detido em flagrante por dirigir embriagado
A portas fechadas, Moraes se reúne com Castro para falar sobre megaoperação
Encontro teve com a participação de representantes das forças de seguranças do estado
Cláudio Castro: gestão teve aumento na aprovação após operação mais letal do RJ, diz Datafolha
Taxa de rejeição do governador também é a maior da série histórica
