Carta ao Leitor do DIA - 03 de novembro de 2025
Confira os destaques da edição:
Homem é encontrado desacordado, com sinais de espancamento, no Leme
Rondney Alves, de 38 anos, foi socorrido com ferimentos graves
Todos os corpos de mortos na megaoperação na Penha e Alemão são liberados do IML, diz Defensoria
Ao todo, 121 pessoas morreram, sendo quatro delas policiais; a ação é a mais letal da história do país
Em igreja na Penha, fiéis rezam por paz e proteção em semana de horror
Orações se estenderam também às famílias dos mortos em operação policial
Investigação das mortes em operação no Rio tem graves falhas, diz ONG
Perícia tardia ou insuficiente deixa mais perguntas que respostas, alega a Human Rights Watch
Trio é preso por invadir casa e furtar R$ 2 milhões em joias e perfumes em Rio das Ostras
Segundo a Polícia Civil, grupo planejou o crime minuciosamente, pois sabia onde os itens estavam guardados
