Trio foi encontrado em carros em Casimiro de Abreu e Rio Bonito - Reprodução / Redes Sociais

Trio foi encontrado em carros em Casimiro de Abreu e Rio BonitoReprodução / Redes Sociais

Publicado 02/11/2025 16:47

Rio - Três homens foram presos em flagrante, neste sábado (1º), pelo furto de mais de 1kg de joias de ouro de uma casa, em Rio das Ostras, na Região dos Lagos. Além disso, o trio também levou perfumes e relógios. O valor total dos objetos furtados é estimado em R$ 2 milhões.

fotogaleria

Segundo as investigações, o grupo invadiu a residência, localizada no bairro Costa Azul, escalando o muro e entrando pelo basculante da cozinha. De acordo com a Polícia Civil, o crime foi planejado minunciosamente, pois os invasores sabiam exatamente onde os itens estavam guardados.

A 134ª DP (Campos dos Goytacazes), através da análise das imagens de câmeras de segurança, identificou dois veículos usados na fuga. Um deles seguia para a casa de um dos envolvidos, conhecido como Escobar, em Campos, no Norte Fluminense. Conforme o apurado, a quadrilha é natural da cidade.

Os policiais, com apoio de equipes da Polícia Rodoviária Federal (PRF) e da Polícia Militar, fizeram um cerco e interceptaram um dos automóveis na BR-101, altura de Casimiro de Abreu, na Região dos Lagos, e outro em Rio Bonito, na Região Metropolitana.

Segundo a PRF, dentro de um dos carros havia 1,2kg de joias de ouro, sendo 187 anéis, 100 brincos, 51 pingentes, 48 colares e 32 pulseiras, além de outros itens, como relógios e perfumes.



Um dos detidos confessou a participação no crime, dizendo que alugou o veículo utilizado na ação. Contudo, ele negou ter sido o terceiro homem que invadiu a casa. O automóvel foi apreendido.

Um quarto envolvido, identificado como Russo, está foragido. Na residência dele, foram apreendidas armas e documentos que indicam sua participação no grupo.

O trio foi encaminhado à 128ª DP (Rio das Ostras) e autuado em flagrante por furto qualificado e associação criminosa.

Ainda segundo a corporação, todos os membros da quadrilha possuem extensas fichas criminais por delitos contra o patrimônio. As investigações seguem em andamento para localizar e responsabilizar criminalmente todos os envolvidos.