Caso é investigado pela 12ª DP (Copacabana) - Reginaldo Pimenta / Arquivo O Dia

Caso é investigado pela 12ª DP (Copacabana)Reginaldo Pimenta / Arquivo O Dia

Publicado 02/11/2025 19:38

Rio - Um homem foi encontrado desacordado, com sinais de espancamento, na manhã deste domingo (2), no Leme, na Zona Sul. A Polícia Civil investiga o caso.

Bombeiros do quartel de Copacabana foram acionados, por volta das 10h, para a esquina das ruas Gustavo Sampaio e Martim Afonso. No local, há a entrada do Beco da Babilônia. A equipe encontrou Rondney Alves, de 38 anos, com ferimentos graves.

Os militares socorreram e encaminharam o homem ao Hospital Municipal Miguel Couto, no Leblon, ainda na Zona Sul. Não há informações sobre seu estado de saúde.

De acordo com a Polícia Militar, agentes do 19º BPM (Copacabana) também estiveram no local e isolaram a área.

O caso é investigado pela 12ª DP (Copacabana). Segundo a Polícia Civil, diligências estão em andamento para apurar os fatos.



