Antonio Florencio de Queiroz, presidente da Fecomércio-RJ - Divulgação

Antonio Florencio de Queiroz, presidente da Fecomércio-RJDivulgação

Publicado 02/11/2025 12:11

Rio - O presidente do Sistema Fecomércio-RJ, Antonio Florencio de Queiroz Junior, se manifestou após a megaoperação que ocorreu nos complexos da Penha e do Alemão, na Zona Norte, resultando na morte de 121 pessoas, na última terça-fera (28). Em comunicado, o dirigente disse as entidades representativas das atividades econômicas do estado do Rio reafirmam apoio às forças de segurança.

"Nesta semana, o Rio de Janeiro registrou episódios isolados de violência que compreensivelmente geraram preocupação. É fundamental ressaltar que esses acontecimentos não representam o cotidiano da nossa cidade, nem o espírito acolhedor e resiliente do povo carioca. O Rio segue sendo uma das cidades mais vibrantes e belas do mundo, reconhecido por sua cultura, hospitalidade e pela força de sua economia criativa e turística. O poder público, em conjunto com as forças de segurança, atua de forma integrada para garantir tranquilidade a moradores visitantes. As federações e entidades representativas das atividades econômicas, ou seja, a força produtiva do Estado, reafirmam seu apoio ao governo do Estado e às forças de segurança, contribuindo de forma concreta com iniciativas que fortaleçam confiança, o desenvolvimento e o bem-estar de todos. O Rio está preparado para receber de braços abertos quem vem celebrar conosco, seja no Réveillon, no Carnaval ou em qualquer época do ano, com a alegria, a energia e a beleza que fazem desta cidade um símbolo mundial. O Rio de Janeiro segue unido, forte e acolhedor", disse Queiroz.

