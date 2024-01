Foto ilustrativa - Arquivo

Foto ilustrativa Arquivo

Publicado 13/01/2024 08:30

S.A. de Pádua- Em dezembro de 2023, um indivíduo ignorou medidas protetivas que, deveriam mantê-lo afastado da ex-mulher, ateou fogo à casa desta, causou prejuízos materiais de aproximadamente R$ 130 mil, e matou animais domésticos.

Na época o delegado da 136ª DP/Pádua, José Paulo Pires, fez representação, requereu prisão preventiva, e juntou ao caso outros crimes já praticados pelo incendiário.

E com a Polícia Civil e a Justiça em ação, as investigações chegaram até Itaboraí onde o fugitivo estava em uma clínica de recuperação, sendo preso com a ajuda de agentes da 71ª DP local, nessa quinta-feira (11).