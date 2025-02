Parte dos ossos humanos encontrados no município de Santo de Antônio de Pádua-RJ - 136

Publicado 23/02/2025 08:14 | Atualizado 23/02/2025 08:19

Pádua- A Polícia Civil continua investigando o cemitério clandestino descoberto em Pádua, cenário de filme de terror. As investigações desde a descoberta do local que, estaria sendo utilizado por criminosos na quarta-feira, se intensificaram.

Em um terreno na localidade de Caioapó, na estrada que liga a sede do município ao distrito de Santa Cruz, Os agentes encontraram ossos humanos espalhados pelo solo, indicando a presença de vítimas de homicídios.



A área foi isolada pela perícia, e os restos mortais foram encaminhados ao IML-Instituto Médico Legal, onde especialistas trabalham para identificação da ossada, e desvendar o mistério que ronda o macabro achado.



As autoridades solicitam que qualquer informação relevante seja repassada pela população através do WhatsApp 22 -98831-8034.



Os policiais da 136ª DP/Pádua, não descartam a possibilidade de novas revelações igualmente sombrias emergirem nos próximos dias. incidente lança uma sombra sinistra sobre a região, despertando medo e apreensão entre os moradores.