O lançamento da feira aconteceu em abril, no Teatro Municipal, com apresentação de toda programação - Foto Divulgação

O lançamento da feira aconteceu em abril, no Teatro Municipal, com apresentação de toda programação Foto Divulgação

Publicado 13/05/2026 12:38 | Atualizado 13/05/2026 12:54

Santo Antônio de Pádua - Empreendedores do interior do estado do Rio de Janeiro, Minas Gerais Espírito Santo e deverão estar concentrados em Santo Antônio de Pádua, no noroeste fluminense, neste final de semana, por conta da Feira Pádua Negócios. A realização é da Associação Comercial e Industrial, com apoio logístico do governo municipal.

A abertura oficial está prevista para as 18h desta quinta-feira (14), no Parque de Exposições (localizado na BR 393), com a expectativa de grandes negócios até sábado (16), quando haverá o encerramento. O lançamento aconteceu no final de abril, no Teatro Municipal, com apresentação do cronograma e da estrutura.

O presidente da Associação Comercial, Antônio de Pádua, destaca a importância do evento para a classe empresarial: “Os expositores têm a expectativa de fechar negócios, não apenas alcançar visibilidade; meu anseio é que a feira se transforme em parcerias permanentes. A questão também do Network vai agregar muito conhecimento e crescimento profissional”.

Um dos organizadores, Fábio Pimentel acredita que o encontro venha a ser um marco histórico na região, oferecendo oferece conhecimento, música, gastronomia e proporcionando grandes negócios: “A Pádua Negócios 2026 começa com tudo nesta quinta-feira, reunindo conhecimento, gastronomia, networking, e muita música ao vivo”.

Segundo Pimentel, durante todos os dias, o funcionamento acontece das 16h às 23h em um espaço físico de três mil metros quadrados : “No primeiro dia, serão oferecidos ao público painéis com temas atuais e relevantes, experiências gastronômicas com cozinha autoral e espaços temáticos; além de música ao vivo de qualidade com a presença de Fábio Lopes, Everaldo Carvalho e Beet Head”.

PADRÃO MANTIDO - Para sexta-feira haverá espaço de conhecimento, através do painel de Beleza, Estética, Saúde e Bem Estar às 16H. Está programada, ainda, roda de samba, com Fael do Cavaco. “Os painéis que estarão disponíveis no espaço do conhecimento terão a temática de Projetos e soluções governamentais e sobre beleza, estética, saúde e bem estar”, pontua Pimentel.

O organizador assinala que no último dia o evento segue o padrão: “O painel Crédito e Educação Financeira visa alcançar empreendedores e o público em geral; o Momento do Chef marca a agenda culinária. A música ao vivo terá Lis Leal e Vinil da Feira. A Pádua Negócios é um ambiente perfeito pra quem quer fazer conexões, gerar oportunidades e realizar grandes experiências”.

O vice-prefeito, Jadir Júnior, comenta que os visitantes terão a oportunidade de conhecer inovações no mercado, e novos produtos: “O comércio sobreviveu a uma pandemia, visto que o empresário do interior é marcado pela resiliência. Acreditamos que a feira vai oferecer oportunidades de parceria a longo prazo e atualizações no mercado de trabalho”.