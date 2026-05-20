Além de premiações nas categorias Iniciantes, Intermediário e Elite, foi destacada a melhor equipe do percurso - Foto Divulgação

Além de premiações nas categorias Iniciantes, Intermediário e Elite, foi destacada a melhor equipe do percurso Foto Divulgação

Publicado 20/05/2026 13:12

Pádua - Ciclistas de várias cidades do estado do Rio de Janeiro “invadiram” literalmente Santo Antônio de Pádua (RJ), domingo (17), por conta da primeira edição do Pádua Bike. Ao todo, foram 350 participantes, superando as expectativas dos organizadores.

Organizado pela Associação Paduana de Ciclistas (APACI), o evento aconteceu em um percurso de 25 quilômetros, envolvendo pedalistas de Pádua, Itaperuna, Natividade, Miracema, Cordeiro, Macuco, Cantagalo, Nova Friburgo, São Fidélis, Campos dos Goytacazes, Itaocara, Aperibé e Visconde do Rio Branco (MG).

De acordo com a associação, o objetivo da inciativa é promover o esporte e incentivar a prática do ciclismo: “A prática do ciclismo é uma realidade mundial e o Pádua Bike vem com finalidade de reunir os companheiros de ‘pedaladas’ e amantes do esporte, além de valorizar a modalidade”, resume a entidade.

Houve premiações nas categorias Iniciantes, Intermediário e Elite masculinos e femininos, além do reconhecimento da melhor equipe do percurso. A associação ressalta a importância do apoio do governo municipal, por meio das secretarias de Esportes e de Turismo, avaliando que “foi uma manhã marcada pela valorização do esporte e do bem-estar físico e mental”.