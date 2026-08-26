A cerimônia de premiação ficou marcada pela valorização de todos que participaram da edição da Copa Pádua 2026 - Foto Ascom/Divulgação

A cerimônia de premiação ficou marcada pela valorização de todos que participaram da edição da Copa Pádua 2026 Foto Ascom/Divulgação

Publicado 26/08/2026 14:09

Pádua – O governo de Santo Antônio de Pádua, no Noroeste do Estado do Rio de Janeiro busca, por meio do futebol, unir bairros e distritos, incentivar a saúde e valorizar a história esportiva local. O campeonato amador reflete integração e lazer, com a união das comunidades constatada nos jogos, reunindo famílias e moradores nas arquibancadas do Estádio Waldo Carneiro Xavier.

Copa Pádua 2026 - uma realização da Secretaria de Esporte e Lazer - teve um final marcante no último domingo (23), com a participação de cinco agremiações, nas categorias primeiro e segundo quadros. O prefeito Paulo Roberto Pinheiro Pinto avalia que a competição criou momentos de lazer acessíveis para a população e estimulou a prática de atividades saudáveis.

“Todas as equipes foram campeãs. Sabemos das dificuldades que é montar uma equipe de futebol e queremos parabenizar todos os participantes do campeonato”, ressalta o prefeito observando que as edições do campeonato homenagearam atletas e ex-jogadores que levaram o nome de Santo Antônio de Pádua para o cenário nacional do futebol.

Paulo Roberto realça que a proposta da iniciativa é conectar os jovens atletas de hoje com as figuras históricas do esporte da cidade., incentivando novos talentos e fortalecendo o espírito coletivo e a cidadania entre os participantes. A abertura do torneio aconteceu em abril, com o Independente conquistando o título na disputa principal e Ibitiguaçu se sagrou campeã do segundo quadro.

IDENTIFICAÇÃO - “Tivemos a participação de cinco equipes que contribuíram para o resgate de nossa tradição do futebol de Pádua, além de oferecer uma tarde de lazer para as famílias todos os domingos no estádio de Paduano”, comenta o secretário Renan Silva, apontando que, na atual edição, várias localidades do município de Pádua tiveram representações.

“O público compareceu porque se sentiu identificado pelas localidades e distritos onde moram. Este ano os jogos tiveram uma exibição marcada pela qualidade, visto que a equipes se prepararam muito bem na montagem de seus elencos”, analisa o sub secretário Hygor Saldanha Hipólito.

As finais tiveram transmissão ao vivo pelo canal oficial da prefeitura no You Tube. As entregas de taças e premiações individuais foram realizadas em palco montado no estádio. Renan Silva assinala que a secretaria teve a oportunidade de homenagear e reconhecer personalidades que marcaram a história no futebol da cidade de Pádua, com participação de membros das respectivas famílias.