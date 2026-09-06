Durante recente operação de grande repercussão, além de drogas, os policiais apreenderam duas granadas - Foto 36º BPM/Reprodução

Durante recente operação de grande repercussão, além de drogas, os policiais apreenderam duas granadas Foto 36º BPM/Reprodução

Publicado 06/09/2026 12:43

Pádua – A apreensão de granadas e drogas em operação conjunta das polícias Militar e Civil, em Santo Antônio de Pádua, reflete a estratégia forte das autoridades no combate ao crime organizado, focado principalmente no tráfico de entorpecentes na região Noroeste do Estado do Rio de Janeiro. Três pessoas foram presas. Apesar de o caso ter ocorrido no dia 31 de agosto, o desdobramento avança, mostrando que o episódio é apenas a ponta do iceberg.

Uma das conclusões da polícia é que a localização do município, na divisa entre os estados do Rio e Minas Gerais, facilita rotas de transporte e distribuição de drogas, impulsionando a forte tentativa de expansão territorial da facção Comando Vermelho (CV). A atenção dos criminosos é atraída principalmente pela posição geográfica da cidade.

Bairros como Mirante (onde aconteceu a investida policial recente), Gerador (Morro da Caixa d'Água) e Cidade Nova enfrentam constantes operações policiais devido à instalação de pontos de venda (as tradicionais “bocas de fumo") e ao uso de áreas de mata densa para a ocultação de armamentos e cargas pesadas de entorpecentes.

Na ocorrência de grande repercussão do dia 31, além de drogas, equipes do 36º BPM apreenderam explosivos e capturaram suspeitos envolvidos com o tráfico. A ação foi orientada pelo Serviço Reservado, que detalhou a invasão de uma residência na localidade pelos criminosos. Dois deles chegaram a reagir e tentaram escapar, mas prevaleceu a estratégia policial.

ALVO PRINCIPAL - Um dos envolvidos é menor (14 anos), e os demais têm 20 e 21 anos. Os policiais recolheram 101 pinos e uma porção de cocaína (pesando 183,20 gramas); 52 pedras de crack (totalizando 26 gramas); três tabletes de maconha; três porções de skank; e duas granadas. Também foram encontrados três telefones celulares, uma balança de precisão, um estilete, um cordão de ouro e a quantia de R$ 226,50 em espécie.

O menor apreendido foi direcionado de acordo com a legislação, enquanto os outros envolvidos, juntamente com o material, foram conduzidos à 136ª Delegacia (136ª DP) e autuados por tráfico e associação para o tráfico de drogas, resistência, violação de domicílio e posse de artefato explosivo, ficando acautelados à disposição do Poder Judiciário.

Em nova operação no bairro Mirante, neste sábado (5) , uma equipe do 36º BPM descobriu a utilização de uma residência abandonada para a preparação de drogas, encontrando 20 tabletes de maconha; cinco porções de haxixe; uma balança de precisão; material para endolação; e três frascos contendo possíveis coquetéis molotov. No entanto, não havia ninguém no local.

DESDOBRAMENTO - O cerco aos criminosos no município é intensificado, em conjunto, pela 136ª DP e pelo 36º BPM, com foco em ações territoriais e homicídios, por meio da “Operação Caixa de Esgoto”, que investiga a liderança da facção responsável por tentativas de homicídio, tortura e disputas violentas. As investigações já levaram à condenação recente de criminosos locais a penas de até 30 anos de prisão.

Outro alvo do crime organizado no município é o braço financeiro e a extorsão a empresas. Policiais civis já têm conhecimento de que os criminosos tentam expandir a atuação para além da venda de entorpecentes. Os esquemas envolvem extorsão e cobrança de taxas de exclusividade contra provedores de internet locais, simulando táticas típicas de milícias para controlar serviços essenciais na região de fronteira com Minas Gerais.

As autoridades visam ainda a logística de armazenamento de entorpecentes. Recentes apreensões de tambores enterrados na zona rural (com mais de 10 quilos de drogas) e de granadas no bairro Mirante levam o Serviço Reservado da Polícia Militar a monitorar o uso de residências vazias ou invadidas e de propriedades rurais como entrepostos logísticos para o crime organizado.