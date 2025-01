José William e Fábio Silva têm entre os desafios fazer a diferença na administração pública - Foto Divulgação

Publicado 01/01/2025 14:18

São Fidelis - Buscar recursos e executar melhorias em estradas vicinais, pontes e encostas, que foram afetadas pelas fortes chuvas de dezembro e causaram significativos prejuízos em diversas localidades do município. Essa é a prioridade do prefeito de São Fidelis (RJ), José William, no início do mandato, assumido nesta quarta-feira (1).

William era vice na gestão de Amarildo Alcântara (SD) e assumiu a administração em março de 2024, após o titular ter sido acusado do desvio de R$ 1 milhão do Fundo de Previdência dos Servidores e cassado pela Câmara Municipal. De 24.719 votos válidos na eleição de seis de outubro, ele se reelegeu, obtendo 10.631, concorrendo com cinco candidatos.

A posse aconteceu na manhã desta quarta-feira, na quadra de esportes Humberto Lusitano Maia, que estava lotada. A sessão foi presidida pelo vereador mais idoso, Betinho Fratani. José William divide com Fábio Silva de Abreu os desafios e a responsabilidade de fazer a diferença na vida do fidelense e buscar a arrancada do desenvolvimento do município.

O prefeito acredita na possibilidade de um relacionamento voltado extremamente para o interesse público com os nove vereadores, também empossados nesta quarta. São eles: Rogério (PL), Alessandro da Farmácia (PL), Amauri (Republicanos), Betinho Fratani (PP), Chico de Dadal (MDB), Zé Guilherme (MDB), Mayky de Jesus (Republicanos), Rodrigo Santana (União Brasil) e Érick Lopes (PRD).

PRIORIDADES - A meta de José Willian é dar continuidade ao governo iniciado em 14 de março e encerrado nessa terça-feira (31): “Junto ao vice-prefeito, Doutor Fábio, dedicaremos atenção especial à saúde, além de outras áreas prioritárias, como educação, mobilidade urbana, segurança pública e inclusão de pessoas com deficiência”, resume o prefeito.

"Eu serei o prefeito de toda a população, não só dos que votaram em mim. Vamos fazer a cidade evoluir”, promete William concluindo: “Teremos um olhar especial para crianças adultos com deficiências e suas famílias. Daremos muita atenção à saúde, agora junto com meu vice, doutor Fábio”.

O prefeito não revela novo secretariado; permanecem todos; mas, pode anunciar mudanças, nos próximos dias, em algumas posições. Quanto aos vereadores, todos da bancada governista, ele é taxativo: “Podem me fiscalizar e os meus secretários irão recebê-los com transparência para tudo o que precisarem".