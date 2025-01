Durante reunião com o deputado Bebeto, José William e secretários resumiram os prejuízos - Foto Divulgação

Durante reunião com o deputado Bebeto, José William e secretários resumiram os prejuízos Foto Divulgação

Publicado 06/01/2025 21:59

São Fidelis – As fortes chuvas que atingem o interior do estado do Rio de Janeiro desde o final de dezembro causam inúmeros prejuízos em São Fidelis, na região norte, e levam o prefeito José William a decretar situação de emergência no município. Está também crido o Gabinete Municipal de Gerenciamento de Crise, sob coordenação da Superintendência de Defesa Civil.

O decreto aponta as secretarias municipais de Defesa Civil, Obras, Agricultura, Assistência Social, Meio Ambiente, Educação, Serviços Públicos e Comunicação Social como integrantes do gabinete, responsáveis por elaborar relatórios detalhados sobre os danos em suas respectivas áreas e propor soluções técnicas para enfrentamento das situações emergenciais.

O documento assinala que “o atual estado visa mobilizar as secretarias de forma ordenada para realização de ações emergenciais, além de solicitar o apoio e recurso financeiro dos governos estadual e federal para a execução dos trabalhos, de forma a dar segurança à população”.

Publicado no Diário Oficial, o decreto tem validade de 90 dias, podendo ser prorrogado conforme necessário. Levantamento aponta que na localidade de Palmital, onde fica a cabeceira do Valão Catarina, aconteceu transbordamento nos dias 28 e 29 de dezembro, inundando 29 ruas em três bairros da cidade (Centro, Barão de Macaúbas e Penha”.

São citados prejuízos ao comércio residências e à população em geral. “Além disso, a área rural foi amplamente afetada com o desabamento de barreiras em várias localidades, que inicialmente foram desobstruídas para garantir o acesso às vias, mas ainda demandam medidas definitivas de estabilização e segurança”.

O relatório relata ainda desmoronamento de pontilhões afetou a mobilidade e o escoamento da produção agrícola, bem como o acesso das comunidades a serviços essenciais. “As estradas vicinais necessitam de reparos urgentes para restabelecer as condições de trafegabilidade e garantir a segurança da população local. Residências próximas a barrancos instáveis representam riscos às famílias, o que demanda ações de prevenção e reassentamento”.

QUADRO CRÍTICO - Outros pontos ressaltados são que “equipes das secretarias de obras e serviços públicos fazem um trabalho constante de atendimento à população nas áreas mais críticas com a desobstrução das ruas, mas o maquinário e os recursos do município são insuficientes para atender a todas as demandas emergenciais em curto período de tempo, como necessário”.

Há previsões de novas chuvas nas próximas semanas, o que pode agravar ainda mais a situação atual. Na manhã desta segunda-feira, José William e diversos secretários participaram de reunião com o deputado federal Bebeto e representantes da Defesa Civil Estadual, quando solicitaram apoio para recuperar diversos pontos da cidade.

Os pontos críticos, que necessitam de intervenção urgente por parte do poder público, foram visitados. Na reunião foi resumido que há comunidades com dificuldade de acesso, pontes danificadas, encostas que cederam e estradas intransitáveis.

“Temos trabalhado incansavelmente por meio da Defesa Civil, Secretaria de Obras e Secretaria de Serviços Públicos”, destaca o prefeito pontuando: “Mas entendemos que os reparos são urgentes para escoamento da produção de diversos produtores rurais e principalmente para a segurança da população. Os recursos próprios e os equipamentos do município não são suficientes para atender a todos com a rapidez necessária; por isso estamos solicitando apoio do Estado e do governo federal”.