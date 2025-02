Para ser atendido o interessado deve comparecer ao local munido de toda documentação - Foto Divulgação

Para ser atendido o interessado deve comparecer ao local munido de toda documentação Foto Divulgação

Publicado 11/02/2025 14:25

São Fidelis – Com estrutura de um fórum com cartório, espaço para atuação da Defensoria Pública e sala de audiências com a presença de um juiz e um promotor, o ônibus do Programa Justiça Itinerante retorna nesta quarta-feira (12) a São Fidélis (RJ).

O veículo retorna ao distrito de Pureza, onde esteve no dia 29 de janeiro - ao lado da Unidade Básica de Saúde (UBS)-, para atendimento gratuito, das 8h às 14h30, a moradores das localidades rurais. O projeto é do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro (TJ-RJ).

São oferecidos serviços gratuitos como ações de família, casamento, divórcio, regulamentação de alimentação, emissão de certidões, entre outros. Não é preciso fazer agendamento. Todas as informações podem ser obtidas por meio do telefone 2737-9697 ou pelo email justitcam@tjrj.jus.br.

Os interessados em algum dos serviços, devem se dirigir ao local com os seguintes documentos: RG, CPF, certidão de nascimento ou casamento, comprovante de residência, carteira de trabalho ou contracheque atualizado, além do CNIS, documento emitido pelo Instituto Nacional de Seguro Social (INSS).