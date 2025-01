Jonathas Silva acredita que o ano letivo possa deixar marcas positivas na vida dos alunos - Foto Divulgação

Publicado 30/01/2025 20:21

São Fidelis – A abertura do ano letivo na rede pública municipal de São Fidelis (RJ) será marcada, na próxima segunda-feira (3), pelo Primeiro Encontro Pedagógico, no salão Zely’s Buffet. Estarão envolvidos cerca de 700 profissionais; as aulas começam efetivamente dia cinco.

O primeiro ato será café da manhã. Em seguida, haverá apresentação de palestra da professora universitária Ana Raquel Pourbaix, com o tema “Conectando aprendizagens e afetos”. O secretário de Educação, Jonathas Silva de Souza, resume que a intenção é unir os educadores em uma mesma direção.

Souza acredita que o ano letivo possa deixar marcas positivas na vida dos alunos e de toda a comunidade escolar: “Cada profissional com sua personalidade, experiência e criatividade, tem grande importância para que tenhamos bons resultados e, junto com os alunos, certamente iremos evoluir muito neste ano”, destaca.

A rede pública municipal fidelense tem 25 unidades escolares, instaladas na cidade e nos distritos de Cambiasca (ex-Ponte Nova), Colônia, Ipuca e Pureza. Todas fornecem educação desde o ensino infantil até o fundamental.