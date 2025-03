Nelson Carvalho aponta importância da iniciativa para conservação da água e do meio ambiente - Foto Divulgação

Publicado 20/03/2025 18:28

São Fidelis – O Dia Mundial da Água, celebrado sábado (22), não passará em branco no município de São Fidelis, ao norte do estado do Rio de Janeiro. A Rio+Saneamento, responsável pelo abastecimento municipal, programou uma série de ações, com palestras e exposições sobre consciência ambiental e saneamento básico.

Segundo o superintendente de Sustentabilidade da Rio+Saneamento, Nelson Carvalho, as atividades estão previstas também para os demais municípios da área de atendimento da concessionária no estado, a partir desta quinta-feira (20).

Em São Fidélis, a programação foi aberta, às 13h, com uma feira, na Quadra de Esportes Humberto Lusitano Maia, aonde é exposta maquete da Estação de Tratamento de Água (ETA), visando demonstrar o processo de tratamento e distribuição; também é apresentado um laboratório móvel para análises da qualidade da água distribuída.

Nesta sexta-feira (21), as ações serão desenvolvidas na Escola Fidelense, das 8h às 12h. O superintendente aponta que, além da exposição da mini ETA, a equipe da empresa ministrará uma palestra sobre consciência ambiental e a importância do saneamento básico.

Já no sábado (o Dia Nacional) não há nada programado em São Fidelis. Carvalho considera as ações essenciais para ampliar o debate sobre a conservação da água e do meio ambiente: “São importantes para refletir sobre a necessidade da preservação dos corpos hídricos de forma sustentável”.

O superintendente ressalta que o objetivo é compartilhar conhecimento sobre o trabalho desenvolvido no tratamento e conservação ambiental, contribuindo para uma melhor qualidade de vida para a população. Ele assinala que todas as atividades contam com distribuição de brindes.