Uma das prioridades é incentivar a pesquisa científica entre os estudantes desde os primeiros ciclos da educação - Foto Danilo Santos/Faetec/Divulgação

Publicado 29/08/2025 18:46 | Atualizado 29/08/2025 18:55

São Fidelis - Alunos do Ensino Fundamental e Médio da região norte do Estado do Rio de Janeiro passam a contar com dois laboratórios de Iniciação Científica, instalados nesta quinta-feira (28), em São Fidelis, no Ciep 420 – Joaquim Maia Brandão e na Escola Municipal Elvídio da Costa. As unidades fazem parte do projeto Intramuros, da Fundação de Apoio à Escola Técnica (Faetec).

Os laboratórios são resultados de parceria do governo fidelense com a Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação, à qual a Faetec é vinculada. O objetivo é incentivar a pesquisa científica entre os estudantes desde os primeiros ciclos da educação; as ferramentas oferecem infraestrutura moderna e totalmente equipada para o ensino prático de química, física, matemática e biologia.

“Outra novidade é que estudantes de outras escolas da região também poderão utilizar os laboratórios”, ratifica o secretário estadual de Ciência, Tecnologia e Inovação, Anderson Luís de Moraes. Ele resume que a iniciativa busca despertar, desde cedo, a curiosidade científica, promovendo uma educação mais dinâmica, inclusiva e transformadora.

Com a entrega das novas unidades, Anderson assinala que o projeto já soma mais de 40 laboratórios ativos em todo o estado. “Este é um dos dias mais felizes para quem trabalha na vida pública, porque é o momento em que entregamos um equipamento transformador, que realmente muda a vida das pessoas”.

DETERMINAÇÃO - Na avaliação do secretário; por meio dos laboratórios será possível vivenciar o conhecimento na prática e identificar talentos que poderão, no futuro, se tornar pesquisadores, cientistas e biólogos em São Fidélis: “São profissões fundamentais que transformam a sociedade e trazem soluções inovadoras para o mundo inteiro”.

O presidente da Faetec, Alexandre Valle, comenta que a chegada do laboratório na região é resultado de muito esforço e determinação do governador Cláudio Castro, do secretário Anderson Moraes e de toda a equipe da Faetec: “Pouquíssimas escolas privadas, até mesmo na capital, possuem um laboratório como este”.

Além Anderson Moraes e de Alexandre Valle, a cerimônia (acontecida na parte da manhã) contou com a presença do vice-presidente administrativo da Faetec, Fabrício Repsold, do prefeito de São Fidélis, José William Ribeiro, de outras autoridades municipais e de alunos e funcionários das duas escolas que servem de base.

