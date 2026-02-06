A RJ-192, que liga a zona urbana ao distrito de Colônia, ficou em meia pista, tomada por grande quantidade de lama - Foto Divulgação

Publicado 06/02/2026 14:12 | Atualizado 06/02/2026 20:08

São Fidelis – O norte/noroeste do estado do Rio de Janeiro amanheceu sem chuva nesta sexta-feira (6); mas, segundo a Defesa Civil do Estado, o Centro Estadual de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais (Cemaden) aponta que a passagem de uma frente fria pelo oceano favorece a formação da Zona de Convergência do Atlântico Sul (ZCAS), devendo manter o tempo instável até segunda-feira (9).

A tendência é pancadas de chuva a qualquer momento do dia, de intensidade moderada a forte e, pontualmente, muito forte, acompanhadas de raios, em todo o estado. Diante da estimativa, municípios fluminenses continuam em alerta; entre eles, São Fidelis, que vem enfrentando tempestades severas, com ruas e estradas intransitáveis.

Vários moradores foram afetados e é grande o número de perdas materiais. As famílias estão recebendo atendimentos do governo municipal, por meio da Defesa Civil e das secretaria s de Assistência Social e de Saúde, através da Atenção Básica. A RJ-192, que liga a zona urbana fidelense ao distrito de Colônia, ficou em meia pista durante várias horas.

A rodovia foi tomada por grande quantidade de lama; equipes da prefeitura trabalharam no local e conseguiram liberar totalmente o tráfego na pista nessa quinta-feira à tarde. De acordo com a Defesa Civil, o Valão Catarina transbordou, contribuindo para os alagamentos e transtornos na RJ-192.

As equipes foram acionadas para diversas quedas de árvores e socorros a famílias que ficaram isoladas; porém, não há registro de vítimas, nem de desabrigados. A população é orientada a ficar prevenida permanecer em casa neste final de semana, devido à previsão de mais chuvas.

A Defesa Civil disponibiliza o número 999712217, para emergências.

A Cemaden aponta que ainda são esperadas ocorrências de rajadas de vento moderado a ocasionalmente forte; também assinala a permanência do risco hidrológico alto para São Fidelis Laje do Muriaé, Miracema, São José de Ubá, Cambuci, Italva, Cardoso Moreira, Itaocara e Cantagalo.