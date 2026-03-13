José William avalia que a meta é que os jovens de São Fidelis estejam preparados para os desafios da vida - Foto Divulgação

José William avalia que a meta é que os jovens de São Fidelis estejam preparados para os desafios da vida Foto Divulgação

Publicado 13/03/2026 19:35 | Atualizado 13/03/2026 19:43

São Fidelis –Escola em Tempo Integral é priorizada pelo governo de São Fidelis (RJ).O programa começou a ser desenvolvido em 2025, na Escola Municipal Albertino Nascimento localizada no distrito de Colônia, atendendo, inicialmente os alunos dos anos iniciais do Ensino Fundamental, do 1º ao 5º ano. Segunda-feira (9) houve desdobramento.

A cerimônia focada nas escolas de Barro Branco e Boa Esperança contou com as presenças do prefeito José William; secretário de Educação, Jonathas Souza; gestores; professores; e membros da comunidade escolar. Todos os estudantes da escola, do pré-escolar ao 9º ano de escolaridade passam a ser contemplados este ano.

Na avaliação da diretora da unidade, professora Erenilda, a ampliação representa um avanço importante para a comunidade escolar: “Para Colônia, esse é um marco. Não se trata apenas de mais tempo na escola, mas de mais horas de aprendizado com qualidade, ampliando as oportunidades de desenvolvimento para nossos alunos”.

O sistema também foi adotado nas escolas Vitalino Valente e Washington Pontes (Boa Esperança), terça e quarta-feira, respectivamente: "Nosso objetivo é garantir aos estudantes da rede pública uma educação de qualidade, que amplie oportunidades e fortaleça a formação integral dos estudantes”, frisa José William.

O prefeito enfatiza que a meta é que os jovens fidelenses estejam preparados para os desafios da vida, para o mundo do trabalho e para exercer plenamente a cidadania, contribuindo com o desenvolvimento do município: “Queremos chegar a muitas outras escolas", afirmou o prefeito.

REFERÊNCIA - Jonathas Souza explica que o programa promove a ampliação da jornada escolar em três horas diárias, organizadas de maneira integrada ao currículo e às práticas pedagógicas da escola: “Escola em Tempo Integral eleva a educação municipal a um patamar diferenciado e que irá impactar positivamente as futuras gerações”.

O secretário detalha que, durante o tempo ampliado na escola, os estudantes participam de componentes de enriquecimento curricular como musicalização, tecnologia e teatro, além de atividades que fortalecem o desenvolvimento pedagógico, cultural e social.

“Já nos tornamos referência para outros municípios, inclusive estamos em destaque no site do Ministério da Educação como exemplo de boas práticas educacionais”, comenta Jonathas acentuando: “Temos certeza de que estamos no caminho certo e iremos continuar avançando, por um ensino de qualidade e ao alcance de todos”.