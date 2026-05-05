O Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado esteve na Câmara, que ainda não se manifestou - Foto Divulgação/Facebook

O Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado esteve na Câmara, que ainda não se manifestou Foto Divulgação/Facebook

Publicado 05/05/2026 20:27

São Fidelis – Denúncia da prática de “rachadinha” na Câmara de Vereadores do município de São Fidélis, ao norte do estado do Rio de Janeiro, levou o Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro (Gaeco/MPRJ) a cumprir, sete mandados de busca e apreensão contra investigados nesta terça-feira (5).

Por solicitação do MPRJ, as buscas foram determinadas pelo Juízo da 2ª Vara do município. De acordo com o Gaeco, o Procedimento Investigatório Criminal (PIC) apura se vereadores estariam nomeando indivíduos para cargos em comissão com a exigência de devolução total ou parcial dos salários.

A operação aconteceu durante a manhã. O Gaeco assinala que as buscas foram requeridas após a coleta de dados e outros indícios que reforçam a existência do esquema. Vários materiais foram apreendidos na sede do legislativo; porém não há detalhes sobre nomes nem as peças. A Câmara ainda não se manifestou.