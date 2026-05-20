Espécie possui plumagem preta, com tons de marrom no dorso, listras brancas na barriga e na face; o bico é amarelo - Foto Divulgação

Espécie possui plumagem preta, com tons de marrom no dorso, listras brancas na barriga e na face; o bico é amarelo Foto Divulgação

Publicado 20/05/2026 16:02

São Fidelis - O Programa Vem Passarinhar tem proporcionado a muitas pessoas o privilégio de desfrutar das belezas do Parque Estadual do Desengano, em São Fidélis, no norte do estado do Rio de Janeiro. Animais raros também podem ser vistos na reserva, como uma coruja preta (Strix huhula) flagrada pelo biólogo do Instituto Estadual do Ambiente (Inea), Samir Mansur, no dia três de maio.

Trata-se de uma espécie que, embora tenha ocorrência no Brasil e em grande parte da América do Sul, se destaca pela raridade. O principal objetivo do projeto é sensibilizar a população na proteção da biodiversidade fluminense a partir da contemplação da avifauna na natureza. Outra proposta é buscar promover o trabalho feito pelas unidades de conservação e estimular uma vida mais saudável.

Mansur ressalta que flagrar essa ave não é tarefa fácil: “Isso porque ela ocorre em áreas bem preservadas, de florestas densas, e somente durante a noite. Ela tem uma taxa reprodutiva baixa (um ou dois ovos a cada ciclo reprodutivo); no Rio de Janeiro está classificada como vulnerável na Lista de Espécies da Fauna Ameaçadas”.

O biólogo explica que por ser uma ave estritamente noturna, e que vive no topo de copas altas, os observadores, frequentemente, usam a técnica do playback (reprodução gravada do canto da ave) para conseguir localizá-la visualmente. A Strix huhula alimenta-se insetos, morcegos e pequenos roedores.

A plumagem da ave é predominantemente preta, com tons de marrom no dorso; possui listras brancas na barriga, na face e o bico amarelo contrastando com o restante do corpo, o que lhe confere um certo “charme”. O Parque Estadual do Desengano abrange também áreas nos municípios de Campos dos Goytacazes e Santa Maria Madalena.