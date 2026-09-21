Na primeira etapa do programa, no Procon da cidade do Rio de Janeiro, foram firmados 534 acordos, entre 15 e 18 de setembro - Foto Procon-Rio/Divulgação

Na primeira etapa do programa, no Procon da cidade do Rio de Janeiro, foram firmados 534 acordos, entre 15 e 18 de setembro Foto Procon-Rio/Divulgação

Publicado 21/09/2026 17:46

Reunindo mais de 40 empresas e instituições para auxiliar consumidores na regularização de pendências financeiras, o 4º Mutirão Estadual de Negociação de Dívidas e Orientação Financeira começa a atender o interior do Rio de Janeiro nesta terça-feira (22). A iniciativa é da Secretaria de Estado de Defesa do Consumidor (SEDCON) e do Procon-RJ, em conjunto com os governos municipais.

A oportunidade vai até quinta-feira (24) e um dos municípios preparados para o evento é São Fidélis, no Norte Fluminense. O atendimento ao público será realizado das 9h às 16h, na sede do Procon Municipal, localizada na Rua Frei Vitório, nº 377, Loja 1, no Centro. O órgão ressalta que a distribuição de senhas para os atendimentos diários ocorrerá das 9h às 14h.

Os cidadãos poderão negociar dívidas com empresas de diferentes segmentos. O atendimento ocorrerá de forma híbrida dentro do posto: haverá representantes presenciais da Rio+Saneamento, Bradesco, Serasa e da Associação Comercial, Industrial e Agrícola de São Fidélis (Aciasf). Já as negociações com a Enel, Itaú, Claro, TIM, Vivo e Pefisa serão intermediadas digitalmente pelas equipes do Procon no próprio local.

O mutirão é uma oportunidade para o consumidor renegociar débitos com condições especiais de pagamento e descontos. Além da revisão das pendências, a ação oferece orientações sobre planejamento do orçamento familiar, prevenção ao endividamento excessivo e mecanismos de proteção previstos na Lei do Superendividamento.

Nos municípios onde houver adesão de cartórios de protesto, também haverá a possibilidade de renegociar títulos protestados. Para participar, o interessado deve retirar uma senha no local apresentando um documento oficial com foto e o CPF. Também é recomendável levar, sempre que possível, contratos, boletos, faturas ou comprovantes que ajudem a comprovar as dívidas.

A primeira etapa do programa ocorreu na cidade do Rio de Janeiro, entre os dias 15 e 18 de setembro, e terminou com 534 acordos firmados, totalizando R$ 2.238.840,15 em dívidas negociadas. Segundo o balanço do Procon-RJ na capital, os consumidores obtiveram descontos superiores a 90% no valor dos débitos em determinados casos. Os segmentos mais procurados foram os bancos e as empresas prestadoras de serviços públicos, como concessionárias de energia e água.