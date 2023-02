A cobra foi solta nas imediações da Estação Ecológica Estadual da praia de Guaxindiba - Foto Ascom/Divulgação

São Francisco de Itabapoana - Uma jibóia de cerca de 1,5 metro foi resgatada neste final de semana na localidade de Ariticum, próxima da praia de Santa Clara, em São Francisco de Itabapoana (RJ); o resgate foi feito pela Guarda Ambiental (GAM), acionada através do telefone do órgão, (22) 9.8161-6713, que funciona 24h.

O animal chegou a deixar algumas pessoas apreensivas, embora não seja considerado peçonhento; os agentes não tiveram dificuldade para capturá-la e a soltura aconteceu nas imediações da Estação Ecológica Estadual de Guaxindiba (EEEG).

A secretária municipal de Meio Ambiente, Luciana Soffiati, orienta que, “em casos como esse, é muito importante que os moradores mantenham distância do animal e acionem a GAM o mais breve possível”, ainda que a jibóia não apresente glândulas de veneno, nem dentes inoculadores.

O tamanho máximo de uma jibóia pode atingir quatro metros; especialistas destacam que, em caso de mordida do animal, a pessoa não tem necessidade de utilizar soro; porém, a recomendação é lavar bem a região lesionada com água e sabão.

O tamanho exagerado da cobra a impede de se locomover com desenvoltura; trata-se de uma espécie de hábitos arborícolas, terrestres e subaquáticos, que costuma se alimentar de roedores, morcegos, aves, anfíbios e lagartos; um dos mecanismos de defesa é o bafo, pelo qual a serpente produz um assobio para causar medo em situação de ameaça.