Prefeita Francimara acompanhou a equipe do governo estadual nas visitas aos pontos cruciais - Foto Ascom/Divulgação

Prefeita Francimara acompanhou a equipe do governo estadual nas visitas aos pontos cruciais Foto Ascom/Divulgação

Publicado 02/12/2023 17:04 | Atualizado 02/12/2023 17:04

São Francisco de Itabapoana - Limpeza e desassoreamento de lagos, lagoas e canais de diversas localidades de São Francisco de Itabapoana (RJ) estão sendo providenciados pelo governo municipal em parceria com a Secretaria de Estado de Ambiente e Sustentabilidade (Seas), por meio do programa “Limpa Rio”.

O primeiro passo foi dado na última terça-feira (28), quando uma equipe técnica do programa visitou o município. Acompanhada pela prefeita Francimara Barbosa Lemos e o vice Raliston Souza, secretários e assessores, a comitiva visitou pontos em Guaxindiba, Santa Clara, Sossego, Gargaú e Barra do Itabapoana.

Representantes da empresa contratada pela Seas para atuar no Norte e Noroeste fluminense também estiveram presentes. Francimara afirma que na segunda-feira (27) esteve no Palácio Guanabara e aproveitou para propor a parceria junto ao vice-governador, Thiago Pampolha, que também é o responsável pela Seas.

“Agradeço a Thiago Pampolha e ao governador Claudio Castro pelo rápido atendimento, que, sem dúvidas, trará muitos benefícios para nosso município”, pontua Francimara destacando que a iniciativa será crucial para evitar enchentes, sobretudo, em locais que registram histórico de grandes acumulados de chuva.

“Além disso, em Gargaú, por exemplo, o programa vai beneficiar ainda a navegação de barcos em direção ao rio Paraíba do Sul”, observa a prefeita. A secretária municipal de Meio Ambiente, Luciana Soffiati, realça que, com base na visita, os técnicos definiram as áreas prioritárias e os equipamentos e maquinários a serem utilizados.

A secretária adianta que a limpeza incluirá o manejo da vegetação para facilitar o escoamento e a desobstrução do curso da água: “Entre os locais a serem contemplados estão a Lagoa do Salgadinho, na área central, a boca da barra entre Guaxindiba e Sossego, e canais em Santa Clara, Gargaú e Barra do Itabapoana”, indica.