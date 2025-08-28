Yara Cinthia destaca importância dos eventos, como pontos estratégicos na arrancada do desenvolvimento municipal - Foto Divulgação

Publicado 28/08/2025 18:41

São Francisco - Realizar grandes eventos é uma das estratégias adotadas pelo governo de São Francisco de Itabapoana para fomentar a economia e impulsionar o desenvolvimento do município. Um dos pilares para garantir o sucesso da iniciativa é a política de parcerias (envolvendo patrocínios) que, segundo a prefeita Yara Cinthia, vale para toda a gestão.

A prefeita relata que no primeiro semestre, os eventos religiosos já mostraram a força da proposta, movimentando o comércio, aquecendo setores como alimentação, hospedagem e transporte, e gerando oportunidades de renda para a população.

“Agora, a expectativa se volta para a 40ª ExpoAgro, que será realizada entre 11 e 14 de setembro, no Parque de Exposições de Praça João Pessoa”, pontua Yara ressaltando que a feira é consolidada como um dos maiores eventos da região norte do estado do Rio de Janeiro: “A ExpoAgro vai muito além do lazer; ela representa um importante motor econômico para São Francisco”, realça.

A prefeita destaca que a parceria entre prefeitura e o governo do estado garante infraestrutura e uma programação de peso, com atrações como Aline Barros, João Gomes, Guilherme & Benuto e Diego & Victor Hugo, que devem atrair milhares de visitantes.

“O impacto esperado é amplo”, acredita a prefeita realçando sua expectativa: “Além do fortalecimento do setor agropecuário, base da economia local, a exposição deve movimentar hospedagem, transporte, alimentação, comércio e a economia criativa, gerando empregos e oportunidades para os moradores”.

EFEITO MULTIPLICADOR - Outro fator considerado por Yara é investimento do município em turismo de eventos: “Cada real aplicado retorna, em média, três reais para a economia local, estimulando negócios, fortalecendo empreendedores e abrindo novas perspectivas para o município. O efeito é multiplicador”.

“Essa estratégia, que já mostrou resultados positivos com os eventos religiosos no início do ano, tem colocado São Francisco em evidência como destino de grandes encontros culturais, religiosos e agropecuários”, ratifica ao avaliar que o município vive momento especial e se reestrutura na arrancada para o desenvolvimento.

“Estamos vivendo uma fase de crescimento em que os eventos têm se mostrado grandes aliados”, enfatiza a prefeita acentuando: “Nosso compromisso é seguir investindo em oportunidades que gerem renda, movimentem o comércio e tragam orgulho para o povo sanfranciscano. Com união e trabalho, o futuro de São Francisco é de ainda mais conquistas”.