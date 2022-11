A proposta do novo Parque Urbano é ser um grande projeto para o lazer. - Divulgação

Publicado 30/11/2022 10:17 | Atualizado 30/11/2022 10:22

O Poder Legislativo gonçalense em parceria em conjunto com a Secretaria do Estado das Cidades, e a Secretária Municipal de Gestão Integrada e Projetos Especiais da Prefeitura de São Gonçalo, vai promover uma audiência pública sobre a elaboração do projeto executivo de obras de construção do Parque Urbano, no bairro do Boa Vista, que será realizada nesta quarta-feira (30/11), às 14h, no plenário Joaquim Lavoura.



O encontro, irá apresentar e tratar sobre o projeto, onde estarão presentes autoridades e representantes dos órgãos públicos envolvidos e cidadãos gonçalenses. Além de poder debater toda a proposta de execução de obras. O presidente da Câmara, Lecinho Breda (MDB), que vai presidir a audiência, disse ser um grande feito para a nossa população e uma grande conquista da cidade.



“Nosso município está tendo tudo o que realmente merece. Esse parque promete trazer inúmeros benefícios para todos nós e sei que ele vai cumprir muito bem essa promessa. É um grande projeto para o lazer. Vai aproveitar um lugar que hoje está largado. Teremos espaço para o esporte, a cultura e as crianças. Isso demonstra ainda mais o cuidado que São Gonçalo está recebendo. Então fico muito feliz de receber aqui na Câmara, aqueles que pensaram e estão atuando para a boa entrega do plano”, comentou o presidente do Poder Legislativo gonçalense.



Segundo as informação que O Dia teve acesso com exclusividade, o plano define a elaboração do Parque no antigo Piscinão de São Gonçalo, que está desativado desde 2014. Tendo um investimento de cerca de R$ 41 milhões, o projeto vai atender uma das carências do município: a insuficiência de áreas verdes e de lazer.

O complexo conta com áreas poliesportivas, academias para jovens e idosos, parque infantil, skate park, cascata, praça de eventos, anfiteatro e espaço para atividades esportivas, culturais e de recreação. Além de concha acústica, academia ao ar livre, parquinho, mirante, quadra e pista de atletismo.