Os protetores de animais poderão cadastrar dois animais por mês. - Divulgação

Os protetores de animais poderão cadastrar dois animais por mês. Divulgação

Publicado 28/11/2022 08:51

A partir desta segunda-feira (28), às 10h, a Secretaria Municipal de Saúde e Defesa Civil da Prefeitura de São Gonçalo vai abrir novas vagas para os pré-agendamentos das castrações de cães e gatos através do aplicativo Colab (https://onelink.to/colabapp). Estarão disponíveis 336 novas vagas para as cirurgias no Centro de Atendimento Veterinário Municipal (Cavem), no Mutuá.

Ao todo, são realizadas 84 castrações por semana e que, nesta etapa, vão seguir até o dia 30 de dezembro. As datas disponíveis para o pré-agendamento – dia em que os tutores levarão a documentação necessária até o Cavem para a marcação da cirurgia – são 05, 12, 19 e 26 de dezembro. Deve-se chegar com 10 minutos de antecedência. Datas e horários retroativos não serão agendados ou remarcados.

Para a realização do cadastro é necessário ser morador de São Gonçalo, ter mais de 18 anos, apresentar CPF, identidade e comprovante de residência. Cada morador tem direito a cadastrar um animal (cães e gatos, machos e fêmeas) por CPF por mês. Os animais devem ter de seis meses a sete anos. Para os cães, o peso mínimo é de 5 quilos e o máximo é de 25 quilos. Não é realizada a cirurgia em animais braquicefálicos.

Por conta dos jogos do Brasil na Copa do Mundo no Catar, caso a seleção avance para as próximas fases, as datas previstas para a apresentação dos documentos podem sofrer alterações, dependendo dos horários dos jogos. Caso aconteça, os funcionários do Cavem entrarão em contato com as pessoas marcadas para remanejar o atendimento para outras datas.

Os protetores de animais poderão cadastrar dois animais por mês. Para isso, eles devem procurar a Vigilância Sanitária, que fica na sede da Secretaria Municipal de Saúde e Defesa Civil de São Gonçalo (Semsa), no Boa Vista, para preencher uma ficha de cadastro e, só depois, seguirem para o Cavem, às quarta-feiras, para a marcação das cirurgias. Os protetores não precisam fazer o pré-agendamento pelo Colab.

Os moradores que não têm acesso à internet ou dificuldade para baixar e usar o aplicativo podem procurar o Cavem às quartas para realizar a marcação na unidade. No local, só são realizadas 15 marcações. Os gonçalenses que estavam com a cirurgia marcada no antigo Centro de Castração, em Amendoeira, podem procurar a unidade – com o número de cadastro da castração – às segundas e quartas para realizar a remarcação.

O Cavem funciona de segunda a sexta, das 8h às 17h, e fica na Avenida Paula Lemos, 307, em frente ao Colégio Santa Mônica.

Como funciona o agendamento pré-castração no aplicativo?

Para realizar o agendamento, o gonçalense deve ter o aplicativo Colab (https://onelink.to/colabapp) no seu celular. O aplicativo está disponível, gratuitamente, para os sistemas IOS e Android. Para baixar o Colab, basta ir até a App Store (sistema IOS) ou Play Store (sistema Android). Com o aplicativo baixado, o morador deve realizar um cadastro obrigatório, informando nome completo, e-mail, data de nascimento, cidade e CPF. Feito isso, basta fazer o login com e-mail e senha. O agendamento é simples e intuitivo.

Importante: Para visualizar os serviços, é necessário estar com a cidade de São Gonçalo cadastrada em seu perfil e compartilhar a localização atual.

Passo 1: Localize e inicie o agendamento

Na tela inicial, é possível ver uma área nomeada como “serviços”, onde você deve clicar no card com o nome de “Agendamento Pré-Castração'';

Depois, você irá clicar em “Saiba Mais'', onde será direcionado para a “Carta de Serviços”;

Para iniciar o agendamento, é só clicar em “Começar”.

Passo 2: Leia as instruções

Leia todas as informações e verifique se o seu animal pode ser castrado;

Se sim, clique em “Estou ciente”;

Para continuar, é só clicar em “Próximo”.

Passo 3: Identifique o tutor

Informe os dados da pessoa que irá comparecer no dia do agendamento;

Ao escolher “Sou tutor (a)”, as informações serão trazidas do próprio cadastro, mas se clicar em “Desejo agendar para outra pessoa”, será necessário informar o nome, CPF e telefone de contato;

Depois de preencher as informações, clique em “Próximo” para continuar”.

Passo 4: Confirme o endereço

Preencha o campo de endereço com nome e número de residência;

Depois de preencher as informações, clique em “Próximo” para continuar”.

Passo 5: Informe os dados do seu pet

Preencha as informações do seu animal, como: nome, idade, espécie, sexo, perfil do animal, se está prenha/no cio/amamentando, peso;

Algumas perguntas apresentam condição necessária para o animal ser castrado;

Caso alguma resposta esteja fora do necessário, um aviso aparecerá;

Depois de preencher as informações, clique em “Próximo” para continuar”.

Passo 6: Agende dia e horário de sua preferência!

Selecione apenas um dia a cada mês;

Escolha a data e o horário;

A seguir, é possível consultar o seu agendamento clicando em “Mais detalhes”;

Se necessário, cancele o seu agendamento ou configure lembretes.

Passo 7: Ir ao Cavem

Pronto!!! Com o cadastro realizado, basta comparecer ao Cavem na data e horário marcado com os documentos necessários para agendar o dia da cirurgia.