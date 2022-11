Oito times participaram da competição. - Ascom PMSG

Publicado 25/11/2022 10:40

Com as arquibancadas animadas, as equipes femininas e masculinas disputaram as finais do futsal da 2ª categoria da sub18 dos Jogos Escolares de São Gonçalo, na tarde desta quarta-feira (23), no Colégio Odete São Paio, no bairro Colubandê. Oito times participaram da competição.

Disputando o terceiro lugar, as equipes femininas do Vieira Brum e Almirante Dutra disputaram o terceiro lugar, em jogo que agitou a arquibancada. O Almirante Dutra venceu por 2 a 1, conquistando a terceira colocação. Na disputa da classificação final, as equipes femininas do Odete São Paio e Santa Terezinha se enfrentaram. O Odete São Paio sagrou-se campeão, com uma goleada de 7 a 0.

Na disputa entre as equipes masculinas, o terceiro colocado ficou com a equipe do Cecília Meireles. Em um jogo difícil, o time jogou contra o Vieira Brum e conseguiu ganhar por 1 a 0. A final, que garantiu a primeira vaga e o vice-campeonato na 2ª categoria da sub18, foi disputada pelas equipes do Odete São Paio e Clélia Nanci. Jogando em casa, o Odete São Paio venceu a rodada por 8 a 0.

“As equipes estão jogando bem. Todos estão empolgados com os Jogos Escolares. Essas atividades que estamos promovendo é extremamente fundamental para os estudantes do nosso município”, disse o secretário de Esportes, Lúcio Portugal.

Confira a relação das finais abaixo:

-Sexta-feira (25/11) – Semifinais do vôlei 1ª categoria

Local: Colégio Odete São Paio

13h40: CApDHC x Equipe 1 (Feminino)

14h20: St.ª Terezinha x Odete São Paio (Feminino)

15h: St.ª Terezinha x CApDHC (Masculino)

15h40: Odete São Paio x Equipe 1 (Masculino)

-Terça-feira (29/11) – Finais do handebol 1ª categoria

Local: Colégio Odete São Paio

Odete São Paio x CApDHC (Masculino)

Odete São Paio x CApDHC (Feminino)

(Por conta de uma alteração no cronograma, serão definidos os horários para as partidas acima)

-Terça-feira (29/11) – Finais do handebol 2ª categoria

Local: Colégio Odete São Paio

13h40: São Francisco x St.ª Terezinha (Masculino)

14h20: Odete São Paio x CEMD (Masculino)

15h: São Francisco x Venc. 1º JG (Feminino)

15h40: CEMD x São Francisco (Masculino)

-Quarta-feira (30/11) – Semifinais do basquete 1ª categoria

Local: Colégio Odete São Paio

13h40: Odete São Paio x St.ª Terezinha (Masculino)

14h20: Curso M3 x CApDHC (Masculino)

15h: Odete São Paio x Colégio Mauá (Feminino)

-Quinta-feira (1º/12) – Finais do vôlei 1ª categoria

Local: Colégio Santa Terezinha

13h40: Perd. JG 1 x Perd. JG 2 (Feminino 3º/4°)

14h20: Venc. JG 1 x Venc. JG 2 (Feminino 1º/2º)

15h10: Perd. JG 3 x Perd. JG 4 (Masculino 3º/4º)

16h: Venc. JG 3 x Venc. JG 4 (Masculino 1º/2º)

-Segunda-feira (05/12) – Finais do basquete 1ªcategoria

Local: Colégio Odete São Paio

13h40: Odete São Paio x CApDHC (Feminino)

14h20: Perd. JG 1 x Perd. JG 2 (Masculino 3º/4º)

15h: Venc. JG 1 x Venc JG 2 (Masculino 1º/2º)

-Quarta-feira (07/12) – Finais do basquete 2ª categoria

Local: Colégio Odete São Paio

13h40: 1º A x 2º B (Masculino)

14h20: 1° B x 2º A (Masculino)

15h: Perd. JG 16 x Perd. 17 (Masculino 3º/4º)

15h40: Venc. 16 x Venc. 17 (Masculino 1º/2º).