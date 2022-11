A vereadora Priscilla Canedo disse que quase perdeu a vida devido a Púrpura Trombocitopênica Trombótica (PTT). - Projetopolitico.com - Foto: Alex Ramos

Publicado 24/11/2022 10:15

O prefeito de São Gonçalo, Capitão Nelson (PL), sancionou uma lei de autoria da vereadora Priscilla Canedo (PT), que cria a semana municipal de conscientização da Púrpura, uma doença autoimune pouco conhecida, que se não for diagnosticada a tempo, pode ser fatal.

A parlamentar, que quase perdeu a vida devido à esta doença, disse que este foi o principal motivo na justificativa para criar o projeto. "Quero alertar a população sobre a importância do diagnóstico precoce. Esta lei é muito especial pra mim, pois eu tive a PTT (Púrpura Trombocitopênica Trombótica) e se eu não houvesse tido o diagnóstico e tratamento a tempo, ela seria fatal,", comenta a vereadora Priscilla.

Alguns sintomas que devem ser observados são: manchas roxas no corpo; pequenos pontos vermelhos na pele que parecem sangramentos; facilidade para sangrar pela gengiva e nariz e presença de sangue na urina ou nas fezes.

A semana de conscientização será comemorada anualmente no final do mês de setembro. O objetivo da lei é levar informação para a população gonçalense e ajudar no avanço do tratamento.