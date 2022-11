O atleta Mateus Pakito comemora a conquista do Campeonato Panamericano de Kickboxing. - Divulgação

Publicado 23/11/2022 08:30

O atleta, Mateus Pakito, de 22 anos, morador do bairro Colubandê, em São Gonçalo, foi campeão Panamericano de Kickboxing, após nocautear seu adversário no segundo round, nesse último final de semana. A 11° edição da competição aconteceu entre os dias 16 e 20 de novembro, na cidade de Cascavel, no Paraná.

Em seu perfil nas redes sociais, o jovem lutador fez uma postagem em agradecimento a todas as pessoas que o ajudaram a conquistar esse título. Além de Campeão Panamericano de Kickboxing, Mateus, também possui os títulos de Campeão Brasileiro e da Copa do Brasil.

Com o resultado, Mateus garantiu vaga para a disputa do Campeonato Mundial de Kickboxing, na Itália, em outubro de 2023.

Em entrevista o lutador falou sobre o sentimento de ter conquistado o título. "Simplesmente foi muito magnífico, foi maravilhoso. A pouco tempo atrás eu recebi a notícia de que teria que ir para o Panamericano e eu nem acreditava que eu teria como ir. Às condições financeiras para o atleta do Rio, do Brasil, são difíceis de receber uma ajuda. Então eu estava desacreditado e aí apareceram os anjos do Dupla Aposta (patrocinadores), que somaram comigo de uma forma gigantesca e graças a Deus deu tudo certo", afirmou Pakito.

Ele disse que foi uma honra a vitória pessoal. "Poder mostrar que a gente trabalha, que quer aquilo. Foi muito bom para mim, ainda mais vindo com um nocaute no segundo round. É um evento muito importante, a gente se prepara o ano todo para um evento desse", finalizou o lutador.

Mateus Pakito, virou notícia depois de ganhar um de seus títulos. Após isso foi assunto novamente ao realizar uma rifa, divulgada nas redes sociais, pedindo ajuda para conseguir levantar os custos da

viagem para disputar o Panamericano de Kickboxing.

Com toda a mobilização, os sócios Gabriel Laterce, André Figueiredo e Mateus Caumo, responsáveis

pela empresa especializada em consultorias em apostas esportivas se solidarizaram e

decidiram ajudar custeando todos os gastos do atleta durante o campeonato.

Mateus Pakito, começou a treinar aos 16 anos, já soma mais de 60 vitórias e apenas uma derrota

entre as lutas profissionais e amadoras. Pedreiro nas horas vagas, Matheus Pakito sonha em viver da

luta para ajudar os dois filhos e proporcionar uma vida melhor para sua família.