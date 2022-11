A vereadora Priscilla Canedo (PT) protocolou uma Indicação Legislativa pedindo médico mastologista no Polo Sanitário Rio do Ouro. - Divulgação

A vereadora Priscilla Canedo (PT) protocolou uma Indicação Legislativa pedindo médico mastologista no Polo Sanitário Rio do Ouro. Divulgação

Publicado 21/11/2022 11:01

A vereadora gonçalense Priscilla Canedo (PT), após atender uma antiga reivindicação dos moradores do bairro Rio do Ouro, protocolou uma Indicação Legislativa na qual solicita a inclusão de um médico mastologista no Polo Sanitário no espaço.

A parlamentar afirmou que visitou o local e percebeu a falta dessa especialidade tão essencial para a saúde das mulheres. O mastologista é responsável por cuidar das doenças da mama, como o câncer por exemplo.



“Muitas pessoas não têm condições de se locomoverem até o centro da cidade. O Polo Sanitário do Rio do Ouro é uma referência na região e precisa urgentemente de um médico mastologista para atender as demandas da população”, explica a vereadora Priscilla Canedo.



A Indicação Legislativa foi protocolada nesta semana, tramita na Câmara Municipal de São Gonçalo e seguirá para o Poder Executivo.