A ação foi realizada para profissionais da empresa Mauá, no bairro Boaçu. - Ascom PMSG

A ação foi realizada para profissionais da empresa Mauá, no bairro Boaçu.Ascom PMSG

Publicado 18/11/2022 09:42

Com o objetivo de aprimorar os serviços prestados por profissionais do transporte coletivo e também conscientizar a classe sobre a importância do trânsito humanizado, a Secretaria Municipal de Transportes da Prefeitura de São Gonçalo realiza o projeto: Semtran e Empresas Juntos, através do Departamento de Educação para o Trânsito. Na quinta-feira (17), a ação foi realizada para profissionais da empresa Mauá, no bairro Boaçu.

Cerca de 25 colaboradores da empresa assistiram a palestra: ‘Intolerância no Trânsito - Resgate da Consciência Coletiva’, que tem como foco mostrar como atitudes com senso de responsabilidade, de respeito a si e aos outros tornam a convivência melhor e geram um trânsito mais humanizado.

As palestras e dinâmicas são realizadas para promover a mudança através da reflexão sobre educação no trânsito, fazendo com que cada um compreenda o seu contexto dentro da sociedade. O objetivo é diminuir a violência e estimular o cumprimento das leis, abordando aspectos como responsabilidade e mudança de comportamento ao volante.

Em geral, o Departamento de Educação para o Trânsito realiza as palestras durante a semana do Sipat (Semana Interna de Prevenção de Acidentes do Trabalho), realizada pelas empresas.