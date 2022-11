O polo sanitário Hélio Cruz, em Alcântara, é um dos locais. - Divulgação - Foto: Júlio Diniz

Publicado 16/11/2022 08:58

A Secretaria Municipal de Saúde e Defesa Civil de São Gonçalo (Semsa), no Dia Nacional do Não Fumar, nesta quarta-feira (16/11), intensificou as ações de políticas públicas por meio do Programa Municipal de Controle ao Tabagismo.

Segundo a Prefeitura de São Gonçalo, a data foi criada para conscientizar os fumantes sobre o mal que este hábito faz e alertar sobre as doenças e mortes evitáveis relacionadas ao tabagismo.

"O objetivo maior é fazer as pessoas pararem com o vício de fumar, o que é possível através de mecanismos. Todos já sabem que fumar é prejudicial à saúde, mas há no calendário várias datas para lembrar a população sobre isso", disse o poder público.



O programa é oferecido em cinco unidades de saúde: nos polos sanitários Hélio Cruz, em Alcântara; Washington Luiz, no Zé Garoto; Paulo Marques Rangel, no Porto do Rosa; Clínica Gonçalense do Mutondo e Unidade de Saúde da Família Jardel do Amaral, em Venda da Cruz. Para fazer a inscrição, basta ir a essas unidades, procurar as enfermeiras responsáveis pelo programa e se orientar.



Toda a ação dura quatro semanas e tem acompanhamento por um ano. O tratamento pode ser em grupo ou individual. Qualquer pessoa usuária de qualquer forma de tabaco, incluindo os adolescentes, pode fazer o tratamento, independente do seu endereço. Os encontros acontecem uma vez por semana durante quatro semanas.







“As reuniões buscam identificar as situações críticas para os tabagistas e traçar estratégias para evitar o consumo da substância. O paciente é ativo neste processo exercendo o automonitoramento, possibilitado através das informações sobre temas como abstinência, ganho de peso, benefícios e recaída”, disse a coordenadora do programa, Raquel de Oliveira Dias.







As pessoas com mais de 18 anos que necessitam de medicamentos (adesivos/goma/comprimidos) são identificadas e recebem a receita para a retirada dos remédios, que também são gratuitos. Todo tratamento é disponibilizado pelo município através do Sistema Único de Saúde (SUS).







Fumar é fator de risco para mais de 20 tipos de cânceres



O tabagismo é reconhecido como uma doença crônica causada pela dependência à nicotina presente nos produtos à base de tabaco. Dados da Organização Mundial de Saúde (OMS) indicam que cerca de 60% dos usuários de tabaco em todo o mundo querem parar, mas apenas 30% da população mundial tem acesso a serviços apropriados para parar de fumar.







O ato de fumar constitui fator de risco para o desenvolvimento de mais de 20 tipos de cânceres, além de estar associado às doenças crônicas não transmissíveis e também é um fator importante de risco para o desenvolvimento de outras enfermidades como tuberculose, infecções respiratórias, úlcera gastrintestinal, impotência sexual, infertilidade em mulheres e homens, osteoporose, catarata, entre outras.







O tabaco fumado causa a maior parte de todos os cânceres de pulmão e é um fator de risco significativo para acidentes cerebrovasculares e ataques cardíacos. O consumo de tabaco e seus derivados mata cerca de 8 milhões de indivíduos a cada ano em todo o planeta. No Brasil, por exemplo, estima-se que 428 pessoas morrem por dia em decorrência do consumo do tabaco.