Uma nova interdição será feita, a partir desta quarta-feira (16), na Avenida José Mendonça de Campos, no Colubandê.Ascom PMSG - Foto: Renan Otto

Publicado 14/11/2022 16:36

Atenção motorista que pretende passar pelo bairro Colubandê para pegar a RJ-104. A Prefeitura de São Gonçalo divulgou que fará uma nova interdição, a partir desta quarta-feira (16), na Avenida José Mendonça de Campos, no local. Segundo o Executivo, o bloqueio é necessário para que as equipes possam dar continuidade ao trabalho de macrodrenagem que já está sendo realizado na região, desde março deste ano.

A interdição será feita das 20h às 5h, entre os trechos das ruas Álvaro Leitão e José Assunção. A previsão de conclusão da obra é de até 18 dias.





Durante o fechamento da via, serão instaladas galerias de grande porte para conter o problema crônico de alagamentos no bairro. O trânsito para veículos será livre durante o dia, com equipes orientando o fluxo. As linhas de ônibus que passam pelo trecho que será interditado serão desviadas durante à noite para a Avenida Jornalista Roberto Marinho (antiga Avenida Maricá).







A Prefeitura está realizando, desde o início do mês, um trabalho informativo para moradores e comerciantes sobre a nova etapa de intervenções no bairro. Uma equipe percorreu as ruas entregando panfletos que indicam dia, horário e trecho que será interditado. Além disso, uma equipe está à disposição em uma tenda de informações na esquina da Rua Honório Ferreira com a Avenida José Mendonça de Campos.







A obra de macrodrenagem teve início em março deste ano, após uma vistoria técnica ao local, que sofre há anos com ineficiência da captação da drenagem. Ao todo, 10 ruas estão passando por obras de macrodrenagem, dragagem, pavimentação, além da limpeza de um afluente do Rio Alcântara que corta a região. São 3,2 quilômetros contemplados pelos serviços, cujos investimentos ultrapassam R$ 17 milhões.