O espaço terá 26 consultórios e estão previstos 29.300 atendimentos por mês. - Ascom PMSG

O espaço terá 26 consultórios e estão previstos 29.300 atendimentos por mês.Ascom PMSG

Publicado 11/11/2022 09:53

A Prefeitura de São Gonçalo informou que em breve vai entregar aos gonçalenses duas grandes unidades de saúde para reforçar o atendimento na cidade. Segundo o Executivo, os equipamentos vão causar grande impacto na vida dos gonçalenses.

"O primeiro local é o novo Hospital do Câncer e do Coração (HCCOR), antigo Hospital Franciscano Nossa Senhora das Graças, no bairro Lagoinha, que está com a reforma a todo vapor. Quem circula pelas dependências da unidade de saúde já pode perceber novos equipamentos e setores totalmente reformados. Já a segunda unidade é o Centro de Imagens e Especialidades de São Gonçalo (Ciesg), no bairro Vila Três, que está com as obras avançadas e recebendo os equipamentos para atendimento da população", disse o poder público no texto.







O objetivo principal da reforma e reestruturação do HCCOR, além de levar o melhor atendimento à população e zerar as filas de cirurgia, é realizar cirurgias eletivas de alta complexidade em São Gonçalo, para que os pacientes não precisem ir para outro município. O local terá quatro centros cirúrgicos e 49 leitos.







Para o prefeito Capitão Nelson, as clínicas são essenciais para reforçar a saúde de São Gonçalo e oferecer um serviço de qualidade para a população.



“Vamos oferecer aos gonçalenses a possibilidade de passar por cirurgias de alta complexidade na cidade, sem ter que se deslocar para outro município. Assim como vamos ampliar o as cirurgias oncológicas. É inadmissível que a população tenha que viajar para realizar esses atendimentos em outas cidades”, afirmou o prefeito.



Além das cardiológicas, as cirurgias oncológicas que já acontecem no Hospital Luiz Palmier (HLP), câncer de mama, ginecológica e de tireóide, passarão a ser feitas no novo hospital. A unidade de saúde, em um futuro breve, também irá realizar outras intervenções cirúrgicas atreladas a outras especialidades.



A subsecretária de Urgência e Emergência, Dra. Ana Luiza Enguer Lagoeiro, falou sobre o andamento da reforma no hospital e sobre os novos setores.



“Alguns setores já estão quase finalizados, como o antigo CTI, que será o setor da hemodinâmica, e o centro cirúrgico, que na época de pico da covid-19 servia como enfermaria. Agora teremos quatro centros cirúrgicos. Além disso, com todas essas reformas e readequações conseguimos mais seis leitos na enfermaria”, disse.



Já o CIESG, quem passa pela Rua Gustavo Mayer, já consegue ver a fachada da unidade quase pronta. Por dentro, a maioria dos 26 consultórios de atendimento que o local terá, já está pronto. Os equipamentos de raio-x, ressonância magnética, tomógrafo e mamógrafo estão no espaço.



Para ser entregue à população gonçalense, além da instalação de aparelhos, são necessárias algumas intervenções, como a colocação do piso na parte exterior da clínica e a montagem de todo o mobiliário.



O espaço terá 26 consultórios e estão previstos 29.300 atendimentos por mês, uma média de 1.300 consultas, exames e serviços oferecidos por dia. A unidade, que irá abrigar também o PAM Alcântara, terá capacidade para realizar 12 mil exames de imagens, 15 mil consultas, além de 100 biópsias, 700 atendimentos de fisioterapia, 500 odontológicos e mil curativos por mês.