Rafael do Gordo vai exercer seu terceiro mandato na Alerj. - Ascom Alerj - Foto: Thiago Lontra

Rafael do Gordo vai exercer seu terceiro mandato na Alerj.Ascom Alerj - Foto: Thiago Lontra

Publicado 11/11/2022 08:09

O vereador Rafael do Gordo (DC) assumiu, na última quinta-feira (10/11), uma cadeira de deputado estadual na Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro (Alerj). Ele foi empossado pelo presidente interino da Casa, deputado Jair Bittencourt (PL).

Rafael do Gordo vai ocupar o cargo do deputado Eurico Júnior (PV), que foi afastado de seu mandato devido a uma decisão judicial da Comarca da cidade de Vassouras/RJ. O deputado gonçalense vai exercer seu terceiro mandato na Alerj.

De acordo com ele, serão dois meses e meio de trabalho intenso, principalmente para ajudar o município de São Gonçalo, cidade onde nasceu.

"É um sentimento muito prazeroso retornar à Casa para meu terceiro mandato. Será um tempo de muito trabalho pelo povo de São Gonçalo, que tanto precisa. Pretendo debater, dialogar com os demais parlamentares, fazer projetos e emendas para ajudar minha cidade", destacou.



Perfil



Rafael do Gordo tem 32 anos sendo natural de São Gonçalo. Casado com Rafaela Knosel, o parlamentar tem dois filhos. Ingressou na vida política em 2008, aos 25 anos, quando assumiu seu primeiro mandato de vereador em São Gonçalo.



Em 2011, foi eleito deputado estadual e trocou de casa legislativa para assumir uma cadeira na Alerj, recebendo 55.831 votos. Em sua primeira passagem pela Alerj, foi presidente da Comissão de Minas e Energia, membro da Comissão Parlamentar de Inquérito das Carteiras Falsas de Estudante e autor de leis de defesa das pessoas com deficiência.



Rafael também é autor da medida que obriga hospitais e maternidades da rede pública estadual, municipal e privada de todo o Estado do Rio de Janeiro a realizarem exame para detectar doenças cardíacas congênitas em recém-nascidos, chamado Teste de Oximetria.