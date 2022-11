A Prefeitura de São Gonçalo montou até um stand para informações das obras. - Divulgação Ascom PMSG

A Prefeitura de São Gonçalo montou até um stand para informações das obras.Divulgação Ascom PMSG

Publicado 09/11/2022 09:47 | Atualizado 09/11/2022 09:56

O bairro Colubandê vai continuar a receber um pacote de intervenções para conter os alagamentos que ocorrem há anos na região. Quem garante é a Prefeitura de São Gonçalo. Segundo o Executivo, além disso, para que os moradores ganhem uma área de convivência e lazer, as equipes da Secretaria de Conservação vão construir um espaço especial para as crianças na Rua Quintiliano da Fonseca.



"O espaço recebeu calçamento após a pavimentação e os brinquedos começaram a ser instalados esta semana. Após esta etapa, será iniciado o paisagismo no local", afirmou o poder público no texto.





A contadora Lenira Santos, de 29 anos, disse que está surpresa com o cuidado que as equipes estão tendo com a rua.



“Eu moro aqui há 12 anos. Nunca achei que fosse ver essa rua asfaltada e com um parquinho. Saí para levar minha filha na escola hoje e ela já queria brincar. É ótimo ver o zelo que estão tendo com a nossa rua que sempre foi esquecida”, disse.







Obra – Uma grande obra de macrodrenagem está realizando a limpeza e a instalação de galerias em cerca de 10 ruas do bairro. A obra, que foi iniciada em março, além da macrodrenagem, vai beneficiar a região com dragagem, pavimentação e limpeza de um afluente do Rio Alcântara que corta a região.







Interdição – Os moradores, comerciantes e motoristas que passam pelo Colubandê devem ficar atentos. No próximo dia 16 ocorrerá mais uma interdição na Avenida José Mendonça de Campos. O fechamento da via acontecerá no período noturno, das 20h às 5h, entre as ruas José Assunção e Álvaro Leitão, para dar continuidade ao serviço de macrodrenagem. A previsão de conclusão da obra é de até 18 dias.







Vale lembrar que uma tenda de informações foi montada na esquina da Rua Honório Ferreira com a Avenida José Mendonça de Campos para que moradores e comerciantes possam esclarecer suas dúvidas sobre as obras e a interdição.