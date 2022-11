A escola foi o local onde o jogador de futebol Vinicius Jr. estudou na infância. - Divulgação

A escola foi o local onde o jogador de futebol Vinicius Jr. estudou na infância.Divulgação

Publicado 08/11/2022 09:53

Os alunos da Escola Municipal Paulo Reglus Neves Freire, no Porto do Rosa, em São Gonçalo, tiveram um começo de tarde animado na última segunda-feira (7). A escola onde o jogador de futebol Vinicius Jr. estudou na infância e que conta com um Centro de Tecnologias Educacionais Base (CT Base), do Instituto Vini Jr., assistiu, junto com o pai do craque, Vinícius de Oliveira, a convocação do atleta para a Copa do Mundo do Catar 2022.

A festa foi grande. Muitos alunos, pela pouca idade, nunca assistiram a uma Copa do Mundo. O diretor do Instituto, Victor Ladeira, vê o momento como uma emoção dupla, não só pelos alunos assistirem a Copa, mas por poder ver um ídolo, que foi aluno da escola que eles estudam, representando o Brasil em um evento desta magnitude.

“Ter o Vini na Copa do Mundo, que estudou na escola deles, é uma inspiração para eles. A escola tem novos métodos de ensino, e, de fato, ele é um ídolo para além do campo. É um momento muito importante de celebração”, conta o diretor.

O CT Base do Instituto Vini Jr. é uma sala de inovação tecnológica, onde, através de celulares, tablets, computadores e TV, os alunos podem acessar o aplicativo desenvolvido pelo instituto para participar de jogos educacionais. Para a diretora, Alessandra Cordeiro, é uma forma inspiradora de unir a educação com a tecnologia.

“É muito importante que os alunos saibam que também podem chegar onde o Vini chegou. A sala é toda repleta de fotos dele e as crianças passam bastante tempo lá, interagindo com os equipamentos e com os espaços. É maravilhoso!”, disse a diretora.