O Hemonúcleo de São Gonçalo é o único hemocentro da cidade. - Ascom PMSG

Publicado 04/11/2022 10:51 | Atualizado 04/11/2022 10:54

A Secretaria de Saúde e Defesa Civil de São Gonçalo convoca doadores de sangue para abastecer os estoques do Hemonúcleo do município. A unidade, que fica no bairro Zé Garoto, é referência na captação de sangue e abastece as unidades de saúde da cidade, incluindo os hospitais conveniados da rede do Sistema Único de Saúde (SUS).

"O Hemonúcleo de São Gonçalo é o único hemocentro da cidade, ou seja, nós que abastecemos todos os hospitais e atendemos todos os pacientes do município. Então, nós precisamos muito da colaboração da população para salvar vidas", pede a coordenadora técnica do Hemonúcleo, Thamyres Lopes.

Quem deseja doar, basta se dirigir a unidade localizada no bairro Zé Garoto e iniciar o processo de cadastramento. Ao realizar o procedimento, o doador passa por uma triagem clínica, com entrevista, verificação da pressão arterial e faz o teste de anemia para saber se está apto a realizar a coleta.

Após a doação, que dura cerca de 10 minutos, o sangue vai para o fracionamento e uma amostra passa por exames laboratoriais obrigatórios para detectar doenças como HIV, Hepatite B e C, doença de chagas e HTLV.

Os requisitos necessários para doar, é pesar 50kg ou mais, ter entre 16 e 69 anos de idade (para menores de idade é necessário autorização dos responsáveis), ter um boa noite de sono, uma alimentação saudável, evitando alimentos gordurosos e não ter feito piercing e tatuagem há menos de um ano.