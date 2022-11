O tempo chuvoso não impediu as pessoas de comparecerem aos cemitérios. - Divulgação Ascom PMSG

O tempo chuvoso não impediu as pessoas de comparecerem aos cemitérios.Divulgação Ascom PMSG

Publicado 03/11/2022 09:49

Mesmo com o tempo chuvoso, muitas pessoas compareceram, na manhã de ontem (quarta-feira, 2), Dia de Finados, nos cemitérios municipais da cidade para prestar homenagens aos parentes e amigos que já faleceram. O prefeito Capitão Nelson também esteve nos cemitérios do Pacheco, Ipiíba, São Miguel e São Gonçalo para conferir a organização dos locais.

Por conta da chuva, a tradicional missa que acontece nos cemitérios foi transferida para a Igreja Matriz às 10h30 e às 18h. O Diácono Reginel Ayres comandou uma manhã de orações e reflexões no Cemitério São Gonçalo para auxiliar quem desejava se consolar pela partida dos entes queridos.

No cemitério São Gonçalo, o prefeito Capitão Nelson caminhou pelo local e conversou com algumas pessoas.

“É um momento delicado para quem vem visitar o túmulo de algum parente ou amigo. Preparamos os cemitérios municipais para que as pessoas encontrassem tudo organizado e funcionando da melhor forma”, disse.

Para que as homenagens ocorressem de forma tranquila para os visitantes, agentes da Guarda Municipal auxiliaram o trânsito e o fluxo de pessoas nos cemitérios. Além disso, viaturas da Ronda Ostensiva Municipal (ROMU) realizaram rondas periódicas pela cidade.

No Cemitério São Miguel, Laura Mendes, de 22 anos, e sua mãe, Lucélia Gontijo, de 45 anos, compraram um buquê de rosas amarelas para colocar no túmulo de dona Cássia Gontijo, avó e mãe, que faleceu no início deste ano.

“Ela sempre foi muito agarrada com a avó e é o primeiro Dia de Finados que passamos sem ela. Então decidimos trazer as flores favoritas da minha mãe e fazer uma oração”, contou.

Durante a última semana, os cemitérios receberam ações de pulverização com motofogs comandados por equipes da Vigilância Ambiental. A Coordenadoria de Administração Funerária também preparou um esquema especial para a data através de um trabalho de conservação, limpeza, capina e pintura dos quatro cemitérios municipais.