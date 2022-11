A principal rua do bairro passou por mudanças para que o Viaduto receba sinalização. - Divulgação Ascom PMSG - Foto: Fabio Guimarães

Publicado 01/11/2022 09:15 | Atualizado 01/11/2022 09:20

A Prefeitura de São Gonçalo, através da Secretaria Municipal de Transporte, iniciou nesta segunda-feira (31), o reordenamento do trânsito da Avenida Dr Albino Imparato, no Jardim Catarina. A principal rua do bairro vai passar por mudanças e o Viaduto vai receber sinalização. O prefeito Capitão Nelson esteve no local para conferir o início da instalação de placas e semáforos na região.

Na nova configuração do trânsito, a Avenida Dr Albino Imparato passará a ter mão única até a Rua João Laborde. Após isso, o sistema da via, no sentido BR-101, será de mão dupla.

Já a Avenida Santa Catarina, que hoje funciona como mão dupla, terá mão única no sentido Viaduto.

A sinalização do Viaduto, que foi inaugurado em junho, é de responsabilidade do Departamento de Estrada e Rodagem (DER). No entanto, o Governo do Estado autorizou a Prefeitura a realizar o procedimento que já foi iniciado. As equipes fizeram, nesta segunda-feira, a instalação de placas e semáforos no local.

O prefeito Capitão Nelson esteve no bairro para fiscalizar o início das obras.

“Esse viaduto era uma solicitação antiga dos moradores do bairro para ajudar a aliviar o trânsito da região. Agora precisamos sinalizar para dar segurança aos pedestres e motoristas que trafegam por aqui. Com a autorização do DER, já iniciamos essa instalação dos semáforos e das placas”, disse.