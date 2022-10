Os alunos da turma 502 do quinto ano ficaram em terceiro lugar. - Foto: Luiz Carvalho

Publicado 28/10/2022 12:49

A Escola Municipal Nice Mendonça de Souza e Silva, em Venda da Cruz, tem um belo motivo para comemorar. Os alunos da turma 502 do quinto ano, que participaram do Concurso Escolar FrancEcolab Brasil 2022, promovido pelo Consulado Francês, ficaram em terceiro lugar. Competindo com 86 escolas públicas e particulares de todo o Brasil que possuem parceria com o Consulado, a turma escreveu e ilustrou a história "Isabella e seus segredos: uma aventura ecológica" e, como prêmio, ganharam um voucher com R$3 mil para serem gastos com materiais pedagógicos.

Os professores Renata Campos, Alan Robert e Patrícia Silva participaram ativamente de todo o processo, que envolveu os 30 alunos da turma, com diversas pesquisas sobre ecologia, discussões sobre a mensagem que seria passada e até ilustrações, que transportam o leitor diretamente para a história. Além disso, com o auxílio do professor de Francês, Alan Robert, os alunos traduziram para a língua o resumo do texto.

“Eu continuo arrepiada até agora, desde que foi anunciado que eles ficaram em terceiro lugar. Torci muito, gritei muito. Essa turma foi um presente muito especial para mim, além dos professores, porque é um trabalho em conjunto. Mas o melhor de tudo é a chance de mostrar para os alunos que eles têm muito potencial e eu digo isso todos os dias para eles. Para que eles acreditem, sonhem e mentalizem, porque eles podem alcançar todos os objetivos”, contou Renata Campos.

A emoção também foi grande para os pequenos. A aluna Manuella Flores, de 12 anos, não acreditou quando recebeu a notícia do terceiro lugar. Para ela, este foi um reconhecimento de um trabalho que foi realizado dia após dia, unindo a turma para entregar uma história completa e interessante.

“Foi uma surpresa, porque a gente sonhou com isso mas nem sempre os sonhos se realizam. Foi uma honra muito grande para nós alunos e para a escola ganhar esse prêmio. O que eu mais gostei no processo foi a parte de criar a história, porque foi um esforço de todo mundo. Nós ficamos muito engajados, trabalhamos na história praticamente todos os dias e ficamos muito felizes com o resultado”, disse a aluna.