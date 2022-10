A previsão de entrega do espaço, que terá capacidade para atender a 32 mil pessoas, é no primeiro semestre do próximo ano. - Divulgação Ascom PMN - Foto: Renan Otto

Quem passa pela Avenida José Mendonça de Campos já consegue ver as paredes da nova Clínica Gonçalense do Colubandê sendo erguidas. O local vai abrigar oito equipes da Estratégia de Saúde da Família, um Núcleo de Apoio à Saúde da Família (Nasf), dentistas, equipes dos programas da Atenção Básica, de apoio e administrativas. A previsão de entrega do espaço, que terá capacidade para atender a 32 mil pessoas, é no primeiro semestre do próximo ano.

Para o prefeito Capitão Nelson, a clínica será mais um reforço na saúde de São Gonçalo.

“O povo gonçalense precisa de uma saúde de qualidade para não precisar sair da cidade para realizar determinados exames. Nesta clínica vamos ter raio-x e ultrassonografia, além do atendimento humanizado, que é uma exigência desde o início do meu governo”, disse.

O morador do bairro, Renê Freitas, de 68 anos, não vê a hora da inauguração do espaço.

“Fiquei muito feliz quando soube que aqui seria construída uma clínica. A gente precisa de mais locais assim. Fazer um check-up agora vai ser fácil”, brincou.

Instalações – Segundo a Prefeitura de São Gonçalo, a unidade terá recepção ampla com sala de espera, 16 consultórios para as equipes das ESFs, mais consultórios multifuncionais para os profissionais do Nasf, seis consultórios odontológicos, salas de procedimentos e curativos, imunização, inalação, fisioterapia de baixa complexidade, área livre para a prática de atividades físicas, sala multiuso para capacitações de educação permanente, acolhimento, coleta laboratorial, estoque e esterilização.

"Cada equipe da ESF é formada por médico generalista, enfermeiro, técnico de enfermagem e até seis agentes comunitários de saúde. O Nasf é composto por nutricionista, fisioterapeuta, educador físico, assistente social, psicólogo e fonoaudiólogo. Além dos profissionais, todos os programas da Atenção Básica estarão disponíveis: pré-natal, saúde da criança e do adolescente, hipertensão e diabetes, combate à tuberculose e hanseníase, saúde do homem, da mulher, da população negra e LGBTQIA+, grupo de apoio à amamentação e controle do tabagismo. O espaço também vai oferecer exames laboratoriais de sangue, urina e fezes", informou o poder público no texto.