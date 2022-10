O comediante Marcos Machado, apresentará seu stand-up comedy. - Divulgação Ascom PMSG

Publicado 27/10/2022 09:10

A programação de novembro do Teatro Municipal de São Gonçalo está recheada de atrações. O público poderá conferir apresentações musicais, peças teatrais e stand-up comedy. Segundo a Prefeitura de São Gonçalo, a Secretaria de Turismo e Cultura tem buscado oferecer aos moradores do município atrações culturais para todas as idades.

"Durante todo o mês, o Municipal vai receber, de 1º a 30 de novembro, a exposição “Expo Rei do Pop”. A mostra do artista plástico Selmo Wander, em homenagem ao cantor Michael Jackson, irá proporcionar aos fãs relembrar momentos da carreira do artista. Com o trabalho todo feito em biscuit, serão mais de 50 esculturas que ficarão em exposição no hall da entrada do Municipal", informou o poder público gonçalense.

Abrindo os shows de novembro, na quinta-feira (3), o comediante Marcos Machado, apresentará seu stand-up comedy, contando ao público suas experiências de forma engraçada e ácida. Os ingressos estão sendo vendidos por R$ 60 (inteira) e R$ 30 (meia-entrada) pela plataforma Ingresso Digital, através do link https://www.ingressodigital.com/evento/6264/Marcos_Machado__Simplificando.

Na sexta-feira (4), a peça "Ao Som de Clarice", às 20h, leva ao público a história de um músico solitário e sua musa, inspirados nos pensamentos da escritora Clarice Lispector. No espetáculo, a personagem Anita é protagonizada por três atrizes diferentes, onde cada um viverá as fases da personagem, sendo atormentada por dúvidas e medos, até a sua entrega derradeira ao homem amado.

Os interessados podem adquirir o ingresso para o espetáculo na plataforma Sympla, através do link https://www.sympla.com.br/evento/ao-som-de-clarice/1754407?_gl=1*1kjrhz*_ga*MTIzNTc2ODQ3MS4xNjQ5MTY5NzE4*_ga_KXH10SQTZF*MTY2NTY2Njc4MS4xOS4xLjE2NjU2NjgwOTQuMC4wLjA . Os ingressos custam R$ 30 (inteira) e R$ 15 (meia-entrada).

No sábado (5), às 19h30, a apresentação fica por conta do show musical "Arte da Terra". O cantor, compositor e violonista Jandir sobe ao palco para embalar os espectadores com suas canções autorais, compostas em seu álbum recém-lançado. Os ingressos estão sendo disponibilizados de forma gratuita, através da plataforma digital Sympla. No dia do espetáculo serão arrecadados alimentos não perecíveis para distribuir em comunidades carentes de São Gonçalo.

O musical "Promíscua", da Oficina de Teatro Gabriel Engel, com patrocínio do Estado do Rio de Janeiro, do Edital de Retomada Cultural II, será apresentado no Municipal em duas datas no mês de novembro. Nos dias 6 e 25, o musical, conhecido por ter os mais belos e talentosos artistas, invade o palco do equipamento público.

Os ingressos para a estreia, no domingo (6), às 19h30, custam R$ 30 (inteira) e R$ 15 (meia-entrada) podem ser adquiridos na plataforma Sympla, através do link https://www.sympla.com.br/evento/promiscua-o-musical-estreia-06-11/1740410 . O espetáculo do dia 25, com horário marcado para às 20h30, pode ser adquirido no link https://www.sympla.com.br/evento/promiscua-o-musical-25-11/1740411 .

No dia 11 (sexta-feira), o teatro abre as portas para o show-culto do Apóstolo Arnaldo, às 21h. O show intitulado como "Sessão do Descarrego", é uma sátira a falsos pastores sem ofender Deus e a religião. O personagem criado pelo humorista Arnaldo Taveira é um homem beberrão, sarcástico, desbocado e debochado.

No dia 13 (domingo), o curso de Teatro Carol Araujo apresenta dois espetáculos. Às 17h, o infantil "histórias mal contadas" e às 20h, é a vez da apresentação "Capas Brancas".

No dia 14 (segunda-feira), às 20h, o cantor e compositor gonçalense Bruno Paiva escolheu o Teatro Municipal de São Gonçalo para gravar seu primeiro DVD intitulado "Sou da Madrugada". A apresentação, que é aberta ao público, conta com um repertório de sambas autorais e de grandes sucessos musicais. Serão 150 ingressos disponibilizados para a população, que poderão ser retirados no Teatro Municipal.

Dia 17 (quinta-feira), às 15h, a sessão é voltada para o público juvenil. Com duas apresentações, às 15h e às 19h, o espetáculo relata o drama de três adolescentes que precisam definir o tema de um trabalho da escola, passando por assuntos sobre a Independência do Brasil e a importância da Imperatriz Leopoldina. A peça conta com a direção e dramaturgia de Giselle Santyago e produção de Simone Machado.

No sábado, dia 19, às 20h, o Conex On apresenta o espetáculo "Tic Tac". A apresentação é um mergulho no universo lúdico, inspirado pelo clássico fantástico de "Alice no país das maravilhas" e "Alice através do espelho".

No dia 20 (domingo), às 19h30, o Studio Art Dance apresenta o espetáculo "Vilarejo, um lugar onde tudo vira dança". Já no dia 24 (quinta-feira), às 20h, o show fica por conta do humorista Kendy Silva. O stand-up comedy será aberto com os comediantes locais, Beto Gama e Will Silva.

No dia 27 (domingo), o Espaço Artístico Simone Rosa apresenta o espetáculo "Todos os povos", que conta com danças étnicas, orientais e folclóricas. O show acontece, às 19h, no palco do Municipal. Em dose dupla, o show de humor "Tô de Plantão", acontece nos dias 28 e 29 de novembro, às 20h. O espetáculo é o primeiro e único show de humor idealizado pelo enfermeiro, ator e humorista Diego Besou.

O Teatro Municipal de São Gonçalo fica na Rua Dr. Feliciano Sodré, 100, no Centro.