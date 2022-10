No Dia do Dentista, as mães que cuidam dos filhos receberam tratamento no Centro de Referência Municipal em Autismo. - Divulgação

Publicado 26/10/2022 09:34 | Atualizado 26/10/2022 09:34

Ao promover o cuidado e o acolhimento das responsáveis pelos atendidos do Centro de Referência Municipal em Autismo Professora Maria José da Silva Rodrigues, no Gradim, a dentista da instituição, Danielle Canellas, resolveu comemorar o Dia do Dentista de forma diferente. Nesta terça-feira (25), aconteceu o evento “Cuidar de Quem Cuida”, com o atendimento no consultório dedicado às mães.

O tratamento englobou profilaxia, raspagem e até extração simples. Para a dentista, foi uma forma de unir o tema Outubro Rosa com o Dia do Dentista, acolhendo esse público, que muitas vezes não tem tempo de ir ao dentista no dia a dia. A ideia foi justamente fazer a consulta dentro do Centro de Referência, enquanto os alunos estavam sendo atendidos, para facilitar o comparecimento das responsáveis.

“As mães não têm tempo de se cuidar, elas muitas vezes não conseguem ir ao atendimento que é oferecido no posto de saúde porque não têm com quem deixar a criança. No ano passado, a gente realizou palestras, mas neste ano eu propus uma coisa diferente. Elas precisam desse cuidado, tanto físico quanto mental, já que muitas doam todo o seu tempo para os filhos. É um gesto de carinho”, contou Danielle.

Luciana Pereira é mãe do João Daniel, de 12 anos, atendido desde 2019 na instituição. Ela conta que, mesmo morando em Marambaia, faz questão de trazer o filho até o Gradim, já que, segundo ela, este local é o mais eficaz para o atendimento de pessoas com Transtorno do Espectro Autista (TEA). Luciana aproveitou o momento e se consultou com a dentista.

“Os profissionais daqui são muito capacitados e o atendimento é muito bom. Esta atenção que está sendo dada às mães é muito legal, espero que continue assim, porque os pais também precisam de um olhar cuidadoso. Antigamente, eu ficava só focada nos meus filhos, hoje em dia eu voltei a estudar, fiz Enfermagem, vou para a academia todos os dias e comecei a voltar o olhar para mim, mas eu conheço mães que não fazem isso, por isso ações como esta são importantes”, disse a mãe.