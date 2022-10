A apresentação é um musical do cantor e saxofonista Carlos Henrique Sant’Anna e de sua banda "The Walking Band". - Divulgação Ascom PMSG

Publicado 25/10/2022 09:46

A programação cultural do mês de outubro do Teatro Municipal de São Gonçalo se encerra com chave de ouro. O espetáculo “Uma Viagem no Túnel do Tempo” é a atração desta sexta-feira (28), às 20h. A apresentação é um musical do cantor e saxofonista Carlos Henrique Sant’Anna e de sua banda “The Walking Band”.



Durante o show, serão projetadas em telão cinematográfico aberturas de seriados e desenhos clássicos, cujos temas marcaram a juventude do início dos anos 70.

Na apresentação, será feita uma narrativa em formato de contação de histórias da cronologia e evolução dos desenhos e seriados clássicos, que fizeram parte de nossa cultura popular, enquanto a banda “The Walking Band’ executa os temas e as trilhas sonoras dos respectivos desenhos e seriados, gerando um tipo de oficina da memória e uma verdadeira viagem à época da infância.



Os ingressos custam R$ 40 (inteira) e R$ 20 (meia-entrada) e podem ser adquiridos através da plataforma Sympla https://www.sympla.com.br/evento/uma-viagem-no-tunel-do-tempo/1738446 .



Para proporcionar oportunidades culturais para o público gonçalense, a Secretaria de Turismo e Cultura irá distribuir, através do Instagram (@turismoculturasg), na quarta-feira (26), às 17h, dez pares de ingressos para o musical “Uma Viagem no Túnel do Tempo”.



O Teatro Municipal fica na Rua Dr. Feliciano Sodré, 100, no Centro de São Gonçalo.