Os gonçalenses que não conseguiram vacinar os seus cães e gatos contra a raiva têm uma nova oportunidade. - Divulgação - Site PMSG

Os gonçalenses que não conseguiram vacinar os seus cães e gatos contra a raiva têm uma nova oportunidade.Divulgação - Site PMSG

Publicado 24/10/2022 10:32 | Atualizado 24/10/2022 10:38

As etapas da Campanha de Vacinação Antirrábica Animal 2022 já passaram, mas os gonçalenses que não conseguiram vacinar os seus cães e gatos contra a raiva têm uma nova oportunidade. O Centro de Atendimento Veterinário Municipal (Cavem), no Mutuá, aplica o imunizante, a partir desta semana, sempre de segunda a sexta-feira, das 8h às 16h, sem a necessidade de realizar agendamento ou senhas.

Segundo a Prefeitura, a vacinação está disponível para os animais com três meses ou mais de vida. Animais doentes, com febre, diarréia ou outras enfermidades não podem ser vacinados, assim como as fêmeas gestantes ou amamentando filhotes. É importante que os cães estejam com coleiras e, no caso dos ferozes, com a focinheira e sempre conduzidos por um adulto maior de 18 anos. Os gatos devem ser levados em caixas de transporte.

As vacinas ficarão disponíveis até terminar o estoque. “Vamos oferecer a vacina para quem não conseguiu imunizar o seu animal nas campanhas. Mas vale lembrar que as vacinas estarão disponíveis enquanto houver quantitativo que foi destinado à Campanha de Vacinação Antirrábica 2022", explicou o veterinário Fabiano Souto, chefe da Divisão de Zoonoses da Vigilância Sanitária da Secretaria Municipal de Saúde e Defesa Civil de São Gonçalo.

A raiva é uma doença infecciosa causada por um vírus, não tem cura e, se não houver prevenção e controle, pode levar à morte. É uma zoonose (doença que pode ser transmitida do animal para o ser humano) e o vírus pode estar presente na saliva de um animal infectado, podendo ser transmitido através de mordida, arranhão ou lambedura. Cães e gatos domésticos, morcegos e outros mamíferos silvestres podem transmitir a doença.