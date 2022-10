A primeira edição do projeto "Território do Brincar", aconteceu no Cras do Engenho Pequeno. - Divulgação Ascom PMSG - Foto: Fabio Guimarães

A primeira edição do projeto "Território do Brincar", aconteceu no Cras do Engenho Pequeno. Divulgação Ascom PMSG - Foto: Fabio Guimarães

Publicado 20/10/2022 10:07

A Secretaria de Assistência Social da Prefeitura de São Gonçalo, através da Subsecretaria da Infância e Adolescência, realizou, nesta quarta-feira (19), a primeira edição do projeto “Território do Brincar”, no Cras do Engenho Pequeno. Criado com o objetivo de desenvolver ações lúdicas e interativas de forma coletiva com as famílias acompanhadas pelos visitadores do programa Criança Feliz, o dia foi repleto de brincadeiras e lazer.



"Desenvolvemos o projeto com o intuito de promover um dia de lazer e brincadeiras para as crianças que são atendidas pelo programa, como forma de proporcionar novas oportunidades de interação entre as famílias e a convivência comunitária, além de trabalhar a questão do desenvolvimento infantil", disse o subsecretário Allan Rodrigues.







O Criança Feliz é um programa do governo federal, vinculado à Secretaria de Assistência Social, que tem como objetivo promover e acompanhar o desenvolvimento infantil integral na primeira infância e facilitar o acesso da gestante e de suas famílias às políticas e aos serviços públicos de suas necessidades.







“O Criança Feliz usa a metodologia de atuar a partir de brincadeiras lúdicas no desenvolvimento infantil, por isso é de grande importância a realização de projetos como o Território do Brincar”, afirmou Matheus Short, coordenador do Criança Feliz.







Durante a ação, as crianças tiveram acesso a atividades lúdicas, pintura na pele, amarelinha, brinquedos infláveis e pula-pula, além de guloseimas.







O projeto será realizado também nos dias 24 (segunda), no Cras de Santa Izabel, das 14h às 16h; 25 (terça), no Cras de Vista Alegre, das 9h às 13h; 26 (quarta), na Igreja Batista do Mutondo, das 10h às 13h; e 27 (quinta), no Cras do Rio do Ouro, das 14h às 16h.