O Polo Cederj de São Gonçalo fica na R. Visc. de Itaúna, s/nº, no Gradim. - Divulgação

Publicado 19/10/2022 09:53

Para os que sonham em garantir uma vaga na universidade, mas, por algum motivo, precisam fazer o curso online, estão abertas, até o dia 28 de outubro, as inscrições para ampla concorrência do Vestibular do Centro de Educação Superior a Distância do Estado do Rio de Janeiro (Cederj), realizado pela Fundação Cecierj, vinculada à Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Inovação, com 7.639 vagas para 42 Polos.

Em São Gonçalo, o Polo fica na Rua Visconde de Itaúna, s/nº - Gradim e a seleção é aberta a todos os candidatos que tenham concluído o Ensino Médio ou equivalente até a data da matrícula.

Os candidatos devem realizar o cadastro, exclusivamente pela página do concurso: https://www.cecierj.edu.br/consorcio-cederj/vestibular/2023-1/. A taxa é no valor de R$ 89,90 e pode ser paga até 28 de outubro.

São 7.639 vagas distribuídas em 17 cursos de graduação, ofertados de forma gratuita e na modalidade semipresencial pelas instituições de ensino superior que compõem o Consórcio Cederj, coordenado pela Fundação Cecierj, vinculada da Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Inovação.Os aprovados no Vestibular Cederj serão alunos matriculados em uma das sete instituições de ensino superior que compõem o Consórcio Cederj: Centro Federal de Educação Tecnológica Celso Suckow da Fonseca (Cefet/RJ), Universidade Estadual do Norte Fluminense (Uenf), Universidade do Estado do Rio de Janeiro (Uerj), Universidade Federal Fluminense (UFF), Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro (UFRRJ) e Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro (UniRio).As graduações oferecidas no Vestibular Cederj 2023.1 são: os bacharelados em Administração, administração Pública, Ciências Contábeis, Engenharia de Produção, Engenharia Meteorológica, as licenciaturas em Ciências Biológicas, Física, Geografia, História, Letras, Matemática, Pedagogia, Química, Turismo; e as tecnologias em Sistemas de Computação, Segurança Pública e Gestão de Turismo.O concurso contará com aproveitamento de notas de mais de uma edição do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). O candidato que pretende utilizar a nota do Enem deve prestar atenção às regras definidas por cada universidade. Quem desejar fazer uso do que dispõe o Decreto Estadual nº 43.065, de 08/07/2011, que trata dos direitos de travestis e transexuais em utilizarem o nome social, deve enviar e-mail para vestibular.cederj.prograd@id.uff.br, informando o número de requerimento e o nome a ser inserido como nome social.Os cursos ofertados no âmbito do Consórcio Cederj são semipresenciais e utilizam ferramentas de estudo e interação, tais como: material didático próprio, especialmente preparado para educação a distância, e ambiente virtual de aprendizagem que disponibiliza ferramentas que garantem recursos pedagógicos, atividades e interatividade; sistema de apoio à aprendizagem, baseado em tutoria presencial e a distância; processo de avaliação presencial, realizado nos polos regionais, que contam ainda com laboratórios, biblioteca e salas de informática.